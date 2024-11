Voti Napoli-Roma, la prima di Claudio Ranieri va male: il finale sorride ai campani che vincono grazie alla rete di Lukaku. Ecco come l’abbiamo vista noi

La prima di Ranieri va male. Vince il Napoli, e la classifica della Roma rimane davvero brutta: tredici punti in classifica e dodicesimo posto. La zona retrocessione, oggi, è distante quattro punti, ma domani sera dopo Venezia–Lecce, potrebbe essere ancora più vicina. Ora, questa Roma non rischia di retrocedere, ovviamente, e chi lo dice di calcio ne capisce poco, e noi lo diciamo per rendere solamente l’idea di quello che è stato l’avvio di una stagione. Bruttissimo. Per non dire altro.

“Il gol dell’ex arriva sempre” recitava uno striscione dei tifosi del Napoli dentro il Maradona. E così è stato: a inizio secondo tempo, dopo il cambio tattico voluto da Ranieri all’intervallo, che è passato a tre dietro (o per meglio dire a cinque), mettendo subito in soffitta la difesa a quattro, Lukaku ha sbloccato il match.

Voti Napoli-Roma, l’errore di Angelino condanna Ranieri

Errore imperdonabile di Angelino, che nel lancio lungo si fa anticipare da Di Lorenzo che arriva sul fondo e mette in mezzo per il belga che a porta libera, alle spalle di Hummels, batte Svilar. L’occasione per il pari la Roma ce l’ha avuta subito con Baldanzi, che da buona posizione però ha sparato altissimo. Poi Dovbyk, di testa, centra la traversa. Ma da quel momento in poi non riesce, però, a creare nulla dalle parti di Meret che di parate non ne deve fare. Ranieri, comunque, nel secondo tempo a dieci dal termine ha mandato in campo anche Saud e Dahl.

ROMA (4-5-1): Svilar 5,5; Celik 5 (797′ Saud sv), Mancini 5,5 (88′ Dybala sv), NDicka 5,5, Angeliño 4,5; Pisilli 5 (79′ Dahl sv), Koné 6,5, Cristante 6, Pellegrini 4,5 (1’st Baldanzi 5), El Shaarawy 5 (1’st Hummels 4,5); Dovbyk 5,5.