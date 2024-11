Calciomercato Roma, rinnovo o addio: lo ha annunciato

Ecco le ultime in merito al rinnovo di uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi mesi tra i corridoi di Trigoria

Difficilmente avremmo potuto pensare ad un esordio più complesso per la Roma di Claudio Ranieri, soprattutto considerando che, oltre alla corazzata partenopea di Antonio Conte, Sir Claudio sarà costretto ad affrontare un Tottenham in stato di grazia (poche ore fa ha trionfato per 4-0 contro il leggendario Manchester City di Pep Guardiola) e, subito dopo, quella che può essere serenamente considerata l’Atalanta più forte degli ultimi quindici anni (se non di più).

Insomma… i Friedkin sembrerebbero non aver tenuto conto di un calendario proibitivo, durante il quale, vista e considerata la condizione psicologica e tattica del gruppo giallorosso, avere un allenatore o un altro avrebbe influenzato poco o nulla la conta dei punti portati a casa.

Vi sono inoltre una serie di temi urgenti da affrontare in vista del calciomercato invernale, durante il quale l’eroe di Leicester dovrà da subito fornire una consulenza di pregio a Ghisolfi e colleghi, così da compiere con maggior consapevolezza quelle operazioni ancora necessarie a confezionare un organico completo.

È vero… in questo momento la qualità della rosa appare come l’ultimo dei problemi di questa Roma (sinora penalizzata in particolare da una tragica confusione sul piano tattico e da una condizione psicologica a dir poco precaria), ma per garantire a Ranieri i mezzi per tentare la risalita, sarà necessario colmare quelle fastidiose lacune che accompagnano i giallorossi da luglio.

In tal senso sarà di primaria importanza comprendere anche gli affari in uscita e i potenziali rinnovi da concordare, così da comprendere con maggior chiarezza il gruppo su cui costruire un futuro diverso. Nel corso delle ultime ore sono emersi degli aggiornamenti in merito al rinnovo di uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Rinnovo Pisilli: il gioiello giallorosso non ha fretta

Nicolò Pisilli è senza dubbio alcuno una delle rare e preziose particelle di ottimismo emerse nel corso della nefasta stagione dei giallorossi, durante la quale il giovane romano si è letteralmente ritagliato a suon di prestazioni di rilievo un posto da titolare (o quasi) nell’undici capitolino. Cambiano gli allenatori, ma Pisilli resta in campo (Juric è probabilmente il tecnico con cui il centrocampista classe 2004 aveva meno fiducia) e, di conseguenza, le voci sul suo rinnovo si fanno più rumorose.

Pochi minuti fa, presso il Salone d’Oro del Coni, il talento romano ha ricevuto un premio alla cerimonia di premiazione della 41esima edizione del Premio AICS di Cultura Sportiva Beppe Viola, al termine della quale ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti.

Dopo aver manifestato la propria gratitudine per il premio ricevuto, Pisilli ha commentato con ottimismo la complessa stagione in corso: “Il campionato è lungo, ce la possiamo ancora giocare per le posizioni europee. C’è ancora un intero girone, dobbiamo crederci fino alla fine”. Si chiude poi sul rinnovo: “Non mi preoccupo minimamente, c’è gente che lavora con me per questo e non c’è nessun problema con la società. C’è tempo…“.