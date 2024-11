Dalla Fiorentina alla Juve: subito 20 milioni

Dalla Fiorentina alla Juventus: subito 20 milioni di euro per il colpo grosso in attacco. Prezzo già fissato e assalto programmato.

Da un po’ di tempo a questa parte è accostato con una certa insistenza a delle squadre italiane. Che adesso potrebbero tornare all’assalto sia a gennaio ma, presumibilmente, soprattutto nel corso della prossima sessione estiva del mercato.

In tutto questo c’è anche fissato il prezzo: si parla di 20 milioni di euro anche se, visto il contratto in scadenza nel 2026, qualcosa si potrebbe limare. Insomma, la Juventus e la Fiorentina, secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da fichajes.net, sarebbero molto interessate alle prestazioni di un calciatore dell’Atletico Madrid di Simeone che, in questa stagione, sta trovando poco spazio. Ma occhio anche all’inserimento delle solite formazioni inglesi, in questo caso, viene messo nero su bianco, il Crystal Palace. Che oggettivamente, almeno per quanto riguarda il fascino societario, fa molta meno paura di tutte le altre.

Dalla Fiorentina alla Juventus: occhi su Correa

Il profilo in questione è quello di Angel Correa che, visto il momento un po’ così che sta attraversando dentro i madrileni, potrebbe partire. L’argentino, che ha anche passaporto comunitario (spagnolo), sembra essere proprio ai margini del progetto Colchoneros. E le tre squadre citate prima hanno iniziato a monitorare la situazione con molto, molto interesse.

“La Fiorentina – si legge – che sta cercando di rafforzare la propria linea avanzata con giocatori di qualità ed esperti, ha mostrato interesse per Correa per la sua capacità di portare dinamismo e gol. D’altra parte, la Juventus ha preso in considerazione l’opzione di ingaggiarlo. Anche il Crystal Palace, alla ricerca di un giocatore versatile che possa dare freschezza al proprio attacco, si è unito alla lista dei club che stanno seguendo da vicino la situazione dell’argentino”. Insomma, l’asta è partita, e con 20 milioni di euro (come detto prima forse qualcosa in meno), il colpo si potrebbe portare a casa.