Frattura alla caviglia, UFFICIALE: salta la partita con la Roma

Frattura alla caviglia. Le cattive notizie arrivano dappertutto. Colpiscono a macchia di leopardo. Le formazioni della nostra Serie A e non soltanto.

La prima di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma non è andata a buon fine. Il calendario non è stato benevolo con il terzo allenatore stagionale della formazione giallorossa.

Il Napoli di Antonio Conte voleva riprendersi la vetta e la vetta se l’è ripresa a scapito dei giallorossi. Claudio Ranieri è tecnico che ha ampiamente dimostrato come le difficoltà non lo spaventino minimante, anzi. Sembrano assicurargli una carica che l’allenatore romano poi riversa poi, pari pari, sui suoi ragazzi. Il momento della Roma è, però, delicato. La formazione giallorossa è lontanissima da quella zona Champions League ripetutamente dichiarata come obiettivo minimo della stagione in corso. Dopo il Napoli il calendario mette dinanzi alla Roma un’altra difficile trasferta,. Questa volta si vola in Inghilterra, Europa League.

Frattura alla caviglia: Guglielmo Vicario k.o.

Dopo la delusione patita al Maradona di Napoli, la Roma cerca un immediato riscatto in Europa. Per la quinta giornata di Europa League i giallorossi di Claudio Ranieri sono chiamati alla sfida contro il Tottenham.

Il Tottenham di Angelos Postecoglou accoglierà tra le mura amiche la Roma con la ferma intenzione di assicurarsi i tre punti. La medesima ambizione della formazione di Claudio Ranieri. Il Tottenham, ed il tecnico di origini greche, però, dovranno fare a meno di un loro punto di forza. L’annuncio è di Fabrizio Romano: “Brutte notizie per gli Spurs: Guglielmo Vicario è stato operato oggi per una frattura alla caviglia destra“. Per il vice-Gigio Donnarumma nella nazionale italiana di Luciano Spalletti i tempi di recupero non sono stati ancora stabiliti. Si prevede, purtroppo, un lungo stop. Un serio problema per il prosieguo della stagione del Tottenham. Nel frattempo il club londinese ha emesso un comunicato sull’infortunio occorso al suo numero uno: “Possiamo confermare che Guglielmo Vicario è stato operato oggi per una frattura alla caviglia destra. Guglielmo sarà valutato dal nostro staff medico per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi“.

E giovedì sera ecco Tottenham-Roma.