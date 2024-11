Moviola Napoli-Roma, Massa bocciato: “Senza una logica”, “Errori decisivi”

Moviola Napoli-Roma, Massa bocciato dai quotidiani sportivi e non in edicola questa mattina. Scelte “senza una logica”

La prima di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma non ha cambiato le cose: sconfitta a Napoli contro una squadra che rimane prima in classifica mentre i giallorossi si leccano le ferite per quello che è stato.

Non poteva cambiare chissà cosa, il nuovo tecnico. Ha cercato di dare normalità alla squadra e ha comunque mandato i primi segnali al gruppo, con le due sostituzioni alla fine del primo tempo che hanno fatto capire che è finito il tempo di guardare in faccia nessuno: Pellegrini ed El Shaarawy, inconsistenti, due senatori, hanno pagato a caro prezzo la loro prestazione molto al di sotto delle aspettativa. Fuori dopo 45′. Serve altro a questa Roma.

Moviola Napoli-Roma, Massa sbaglia

Certo, nell’economia del match pesa l’interpretazione della gara di Massa, bocciato da tutti i quotidiani in edicola oggi. Il Corriere dello Sport dà 5 all’arbitro: “Disciplinare da esordiente, cartellini usati (e non dati) senza una logica. Buon per lui che le squadre hanno pensato a giocare, poteva andare peggio”. Il direttore di gara ha sbagliato su Lukaku che meritava almeno un giallo per due interventi nel primo tempo su Celik e Svilar.

Mezzo punto in più (5,5) per La Gazzetta dello Sport, che rimarca il cartellino non sventolato all’ex di turno che con la sua rete ha deciso la partita. “Impreciso dal punto di vista tecnico” il commento invece su TuttoSport: “Alcuni falli a martello non bisogna gestirli anche se si tratta di un big match”. Voto negativo anche per Il Messaggero, che dà 5: “Perdona Lukaku non estraendo nemmeno un giallo cosa che fa con leggerezza con i calciatori della Roma. Non errori grossolani ma decisivi“.