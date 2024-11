Nuovo bomber per i bianconeri: Milan e Roma spazzate via

Dal Milan alla Juventus, ecco l’attaccante per il mese di gennaio: assedio bianconero. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Juventus si avvicina alla finestra di mercato invernale con l’urgenza di risolvere alcune criticità nel reparto offensivo. L’incognita legata alla condizione fisica di Dusan Vlahovic, ancora lontano dalla forma migliore e attualmente fermo per infortunio, ha spinto i bianconeri a cercare rinforzi immediati. Le difficoltà del serbo, unite all’assenza di Milik, costringono il club a valutare nuove opzioni.

Diverse le ipotesi accreditate tra i dossier di Giuntoli, il cui compito, in questa fase, resta quello di avanzare ricerche ben precise per implementare la rosa di scelte a disposizione di Thiago Motta e colleghi per la seconda parte di stagione. Pur senza sdegnare una situazione centravanti che resta vivida e assolutamente da perfezionare, i dirigenti bianconeri sanno bene di dover dare dapprima precedenza alla questione difensiva, alla luce degli infortuni di lunga data di Bremer e Cabal.

Dal Milan alla Juventus, ecco Calvert-Lewin: triplo assedio a strisce

Per quanto riguarda l’attacco, non sono mancati i nomi accostati al mondo Juventus nel corso delle ultime settimane, soprattutto alla luce della situazione su descritta. Tra i vari, è stato specificato come la Juventus tiene d’occhio anche Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton e obiettivo di diversi club europei.

L’inglese, con il contratto in scadenza a giugno, rappresenta una soluzione potenzialmente accessibile per molte squadre. Tuttavia, la sua recente scarsa incisività – con soli sette gol nelle ultime 40 partite – solleva dubbi sulla convenienza dell’investimento. In casa Everton, il giocatore è stato inserito nella lista dei cedibili, soprattutto tenuto conto della situazione contrattuale di cui detto.

Oltre alla Juventus, come scrive Rudy Galetti sulle colonne di Team Talk, vanno riferiti anche i nomi di Newcastle e Milan. L’Everton, dal proprio canto, consapevole delle difficoltà finanziarie, non esclude una cessione a gennaio per reinvestire su giocatori utili alla lotta salvezza. In un mercato sempre più incerto, la Juventus si trova di fronte a decisioni delicate. Da un lato, l’urgenza di garantire alternative solide a Thiago Motta; dall’altro, la necessità di mantenere un equilibrio economico. La medesima fonte ha altresì specificato come anche la Roma fosse stata accostata al calciatore, per poi risultare interessata ad altre piste.

Il prossimo periodo potrebbe risultare decisivo per definire le priorità del club, mentre i tifosi attendono con ansia notizie su un attacco che necessita di nuove certezze. Stesso discorso valevole per un Milan partito in sordina e fin qui in grado di distinguersi per momenti più e meno brillanti. Pochi giorni dopo il big match non proprio fantastico da un punto di vista estetico, ecco che Thiago Motta e Fonseca possono tornare prontamente ad essere protagonisti di una sfida coinvolgente le due rispettive squadre, questa volta sul mercato.