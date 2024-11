Nuovo gioiello da 60 milioni: fa festa anche la Roma

Nuovo gioiello da 60 milioni. Mentre sta per iniziare la terza parte della stagione giallorossa, il mercato regala buone nuove alla Roma.

La stagione 2024-25 durerà esattamente 12 mesi. Da agosto 2024 a luglio 2025. Un’annata interminabile per le formazioni che avranno l’opportunità di disputare il Mondiale per Club FIFA che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Campionati e coppe nazionali fino alle competizioni europee. Possibilità concreta, pertanto, per i club che arriveranno in fondo alle diverse competizioni, di disputare ‘anche’ 70 partite ufficiali. Una stagione durissima per gli ‘attori protagonisti’, i calciatori. Un fitto calendario, dove è quasi impossibile trovare una data dove inserire un singolo nuovo evento. Impegni continui che non permettono ai calciatori di allenarsi regolarmente. Il prezzo finale che si rischia di pagare è elevato. Alcuni club si sono già scontrati con questo rischio concreto.

La stagione dei gravi infortuni sembra essere arrivata.

Nuovo gioiello da 60 milioni: la Roma sorride

La stagione dei gravi infortuni sembra prediligere il ruolo di difensore. Siamo ancora a novembre e sono già diversi i club che si sono visti sottrarre giocatori importanti del reparto difensivo.

E se in Italia la Juventus ha dovuto mettere in conto la perdita per l’intera stagione di due difensori, Gleison Bremer e Juan Cabal, in Spagna il Real Madrid ha patito la perdita per l’intera stagione di un altro difensore brasiliano, Eder Militao. Anche i Bianchi di Spagna, come la Juventus, attendono il mercato di gennaio per coprire il vuoto venutosi a creare in difesa. Carlo Ancelotti aveva puntato la capitale e la ‘sua’ Roma per trovare un degno sostituto di Militao. Hermoso e Ndicka – stando alle ultime dalla Spagna – erano i profili indicati dal tecnico emiliano.

Erano perché adesso il Real Madrid sta puntando un altro prospetto. Il nome nuovo per Carlo Ancelotti lo indica il defensacentral.com. Trattasi di Ilya Zabarnyi, classe 2002, difensore del Bournemouth e della nazionale ucraina. Un prospetto dal futuro assicurato e seguito anche dal Manchester City, Chelsea e Tottenham. Un giovale talento difensivo con un costo del cartellino già elevato: 60 milioni di euro. Alla Roma va comunque bene così.