Addio al bomber e incubo retrocessione: polveriera Friedkin

La situazione in campionato potrebbe scandire in maniera determinante le prossime mosse: la proprietà statunitense è stata avvisata

Incubo senza fine. Anche contro il Napoli, la Roma non è riuscita a trovare il bandolo della matassa che avrebbe potuto far svoltare la gara del ‘Maradona’ in una direzione congeniale ai giallorossi. Pur provando a mettersi in mostra, senza la qualità di Paulo Dybala il reparto offensivo è parso piuttosto sterile e privo di idee. Un’inerzia che – come un filo rosso indelebile – sembra unire anche un’altra squadra ‘a cuore’ dei Friedkin: l’Everton.

In attesa di concretizzare ufficialmente l’acquisto dei Toffees, infatti, la proprietà statunitense della Roma è già all’opera per provare a risollevare le sorti della squadra inglese che naviga nei bassifondi della classifica, con soli due punti di margine rispetto al terzultimo posto. I tre punti conquistati nelle ultime quattro giornate di Premier hanno seriamente messo in discusso la posizione di Sean Dyche, il cui eventuale esonero non è più un’ipotesi utopistica. Le possibili mosse di mercato dell’Everton, inoltre, ‘toccano’ indirettamente anche la Roma: i giallorossi hanno infatti messo nel mirino Beto. L’ex attaccante dell’Udinese, che piace e non poco anche alla Juventus, potrebbe infatti rappresentare un’occasione intrigante per i giallorossi qualora l’Everton aprisse definitivamente al prestito.

Calciomercato Juventus e Roma, intrigo Beto: le ultime dall’Inghilterra

Proprio questo è il tema attorno al quale ruota la riflessione di goodisonnews.com. Secondo il portale d’Oltremanica, infatti, nel caso in cui i Friedkin dovessero aprire alla cessione di Beto già a gennaio, l’Everton potrebbe vedersi privo di un punto di riferimento importante per l’attacco. Complice anche la sterilità offensiva evidenziata in questo inizio di stagione, dunque, i Toffees potrebbero ritrovarsi con il classico cerino in mano.

A quel punto la posizione di Dyche, già ‘pericolante’ alla luce degli ultimi risultati tutt’altro che rassicuranti, potrebbe diventare sempre più insostenibile, portando l’Everton ad un cambio in corso della guida tecnica. La sensazione, però, è che il dossier Beto si intrecci in maniera importante con il futuro di Calvert Lewin, le cui chances di rinnovare il contratto in scadenza a giugno sembrano essere sempre più ridotte.