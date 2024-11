Bianconeri senza difesa: lo scambio con l’Inter fa volare Marotta

Il club nerazzurro apre una pista di mercato che porta ad uno scambio coi bianconeri: colpo in difesa per Marotta e Inzaghi

Sebbene ultimamente – leggi le sfide contro Arsenal e Verona – la difesa nerazzurra sia tornata a quella piacevole abitudine esperita tante volte nella scorsa stagione (il clean sheet), il problema dell’età, e della precaria condizione fisica, di alcuni componenti del reparto arretrato, inizia a farsi sentire.

Già catalogato come un reparto da svecchiare al più presto, il pacchetto difensivo della Beneamata necessita di interventi sul mercato per non correre il rischio già occorso ai rivali bianconeri. Che fanno i conti con le alternative ridotte all’osso dopo i gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal.

Se l’idea di aggrapparsi a qualche occasione nella sessione invernale di gennaio era stata già fatta propria da Marotta ed Ausilio, il nuovo infortunio del big- già il secondo in stagione – ha di fatto accelerato le intenzioni. Francesco Acerbi, che già il 20 ottobre si era procurato a Roma un’elongazione al bicipite femorale sinistro, rimanendo fermo una quindicina di giorni, si è fermato di nuovo.

Stavolta il problema, del tutto identico, è dalla parte destra dello stesso muscolo. Gli esami strumentali effettuati dopo Verona hanno confermato la prima diagnosi. L’ex Lazio non è disponibile per la gara di Champions contro il Lipsia e resta in forte dubbio per il big-match di domenica contro la Fiorentina.

Acerbi ko, Marotta corre ai ripari: colpo dai bianconeri

Al di là dello stop non troppo grave, almeno per ora, del pupillo di Simone Inzaghi, è evidente come più di qualcosa non funzioni nello stanco fisico del veterano. Urge dunque correre ai ripari, come l’abile Marotta ha già capito da tempo. Il nome nuovo sulla lista è un 25enne che finora, in questa stagione, è sempre stato schierato titolare, disputando il 100% dei minuti a disposizione in campionato.

Contratto in scadenza nel 2027, valore di mercato assolutamente nei parametri di Oaktree, Jaka Bijol è finito nell’agenda di mercato del dirigente meneghino, come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘. Rendimento costante, integro fisicamente, lo sloveno può essere un ottimo innesto dal mercato di gennaio.

L’idea, sfruttando la posizione di classifica relativamente tranquilla dell’Udinese, che oltretutto a gennaio avrà a disposizione anche il francese Solet, già tesserato, è quella di un prestito. Magari con obbligo di riscatto, nei desiderata dei friulani. Per favorire la chiusura dell’affare Marotta potrebbe anche inserire l’argentino Palacios, ancora acerbo, come contropartita immediata a favore della squadra bianconera.