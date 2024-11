Calciomercato Roma, folata rossonera: cessione saltata

Dalle mosse per l’attacco alla situazione riguardante le due fasce: proseguono le mosse della Roma per rinforzare l’organico

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato piuttosto movimentata per la Roma. Non sono poche, infatti, le pedine che Ghisolfi vuole muovere per rinforzare un organico che presenta ancora dei limiti strutturali piuttosto evidenti. In un mosaico passibile di nuovi, improvvisi colpi di scena, un ruolo importante sarà sicuramente rappresentato dalle corsie esterne.

Le ultime prestazioni tutt’altro che esaltanti di Celik e Saud Abdulhamid hanno infatti riacceso il focus. La situazione riguardante gli slot da destinare agli extra-comunitari, già esauriti per il mercato di gennaio, orienterà in una direzione ben precisa le mosse di Ghisolfi. Prova ne siano i termini dell’interessamento della Roma per Wesley, terzino destro in forza al Flamengo per il quale rimangono vivi i sondaggi dei giallorossi, che però potrebbe valutarne l’eventuale acquisto solo a partire dalla prossima estate. Condizione che, almeno a livello teorico, potrebbe favorire i diversi club che in tempi e in modi diversi hanno provato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Tra questi, impossibile non menzionare il Barcellona, che stando a quanto trapelato dal Brasile, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro per far saltare il banco ed imprimere l’accelerata decisiva alla trattativa.

Calciomercato Roma, dal Brasile: il Flamengo non vuole cedere Wesley

Di tutt’altro tenore, però, sono le ultime indiscrezioni che trapelano dal Brasile. Secondo quanto evidenziato da ‘Mundorubronegro’, infatti, il Flamengo non avrebbe alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di uno dei suoi gioielli più luccicanti.

Ragion per cui, almeno a gennaio, i rossoneri proveranno a resistere agli assalti dei vari pretendenti nella corsa a Wesley, valutandone l’eventuale cessione solo a partire dalla prossima estate. Uno scenario, quest’ultimo, che almeno in linea teorica favorirebbe e non poco la Roma, che in estate potrebbe meditare con calma un possibile blitz. Molto, però, dipenderà dalla valutazione del calciatore, se Wesley dovesse continuare a lanciare segnali importanti come negli ultimi mesi.