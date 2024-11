Calciomercato Roma, UFFICIALE: 32 giorni per 3 firme

Calciomercato Roma, è ufficiale: 32 giorni per tre firme che dovranno rinforzare i giallorossi nella sessione invernale. Ecco cosa potrebbe succedere

Sono state rese note le date e gli orari ufficiali della prossima finestra di calciomercato, quella invernale, assai importante per la Roma di Claudio Ranieri.

Anche il tecnico, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha detto chiaramente che, qualora vedesse la necessità di chiedere un paio di rinforzi, lo farebbe. E noi siamo certi che anche il nuovo allenatore della Roma quello che ha preso il posto di Ivan Juric, sia convinto di questo. Intanto, la notizia è questa: dal prossimo 2 gennaio fino al 3 febbraio, le squadre non solo di Serie A, ma anche dei top cinque campionati europei, potranno immettere dei volti nuovi nelle proprie rose. Delle altre, oggettivamente, ci interessa poco, quello che interessa a noi e capire come e dove la Roma si muoverà. E un paio di idee, forse tre, ci sono.

Calciomercato Roma, ecco gli innesti

Intanto, subito, servirebbe un terzino destro, soprattutto se Ranieri decidesse di dare continuità a quella che è stata la sua prima scelta, vale a dire la difesa a quattro vista nel primo tempo nella gara contro il Napoli. Il solo Celik, che potrebbe essere una buona riserva, non può reggere l’urto di tutte le partite, quindi è evidente che un investimento in quella zona del campo è di campale importanza.

E poi, oggettivamente, serve anche un vice Dovbyk, uno che ha delle caratteristiche diverse da Shomurodov – fermo anche ai box – e che possa far rifiatare, all’occasione, il centravanti ucraino arrivato da Girona nel corso della passata estate. E magari chissà, potrebbe anche arrivare un esterno sinistro, sempre dietro. Occhio, anche, a quelli che potrebbero essere i movimenti in uscita: Hummels, che è ancora in ritardo, se non dovesse trovare spazio potrebbe partire. E c’è anche da tenere in considerazione la situazione che riguarda Paulo Dybala: magari gli arabi potrebbero tornare all’assalto e visto che molte cose sono cambiate in questi mesi dentro la Roma anche lui potrebbe avere un’idea diversa.