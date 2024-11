Dalla Juve al Real Madrid: ha tradito Thiago Motta

La Juve giocherà domani contro l’Aston Villa in Champions League, ma prima bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato.

Dopo la sosta di metà novembre,di fatto, la Juventus ha pareggiato 0-0 lo scontro diretto di sabato scorso contro il Milan. Il pari contro i rossoneri, considerando le tante assenze, può essere sicuramente considerato un buon risultato, ma bisogna anche sottolineare il fatto che lo svantaggio dal primato è aumentato a quattro punti.

Con il successo rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma, infatti, il Napoli di Antonio Conte ha adesso quattro punti di vantaggio sulla Juventus. I bianconeri, di fatto, dovranno battere assolutamente il Lecce domenica prossima per cercare di riavvicinarsi alla vetta, anche se prima una sfida di Champions League davvero fondamentale.

La Juventus, infatti, domani sera farà visita all’Aston Villa di Unai Emery per cercare di compiere un passo significativo verso la qualificazione al prossimo turno della massima competizione europea per club. Tuttavia, in attesa della sfida contro il club inglese, in casa della’ Vecchia Signora’ bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, Real Madrid su Beukema del Barcellona: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘fichajes.net’, infatti, il Real Madrid ha messo i propri occhi su Sam Beukema del Bologna di Vincenzo Italiano. I ‘Blancos’, dunque, avrebbero individuato nel centrale del team emiliano come il possibile sostituto dell’infortunato Militao.

Beukema, di fatto, costerebbe al Real Madrid molto meno rispetto agli altri nomi accostati alla squadra spagnola: da Laporte a Lukeba. L’olanese, tra l’altro, sarebbe una richiesta proprio di Carlo Ancelotti. L’interessamento dei ‘Blancos’ per il calciatore del Bologna è sicuramente una brutta notizia per la Juve, visto che anche lei stava seguendo il giocatore rossoblù.