Dalla Roma alla Juventus: affare fatto in prestito

Dalla Roma alla Juventus. Non stanno vivendo il loro miglior momento della stagione, soprattutto la compagine giallorossa. Ma c’è il mercato in loro soccorso.

La classifica non regala certo sensazioni positive. Tredici punti dopo tredici giornate sono poca cosa. L’esordio del terzo allenatore in quattro mesi non poteva certo assicurare alla Roma un autentico miracolo. Ed infatti il miracolo non c’è stato.

Claudio Ranieri sta provando a riportare soprattutto un clima ‘normale’ all’interno di uno spogliatoio, e di un intero ambiente, che di normale, in questa stagione, non ha visto e vissuto nulla. La strada da percorrere è ancora lunga e le difficoltà non avranno il minimo scrupolo di porgersi dinanzi ad una squadra già piena di problemi. Una formazione che perde molto, e vince poco, anche per via del fatto che realizza poche reti. Il mercato estivo sembrava avesse regalato un pacchetto di attaccanti in grado di assicurare gol e spettacolo. La realtà è stata, ed è, ben diversa. Il mercato di gennaio, anche per la Roma, può diventare un importante alleato

Dalla Roma alla Juventus: arriva alla Continassa

Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, prosegue il suo lavoro cercando di trovare profili giovani, e di qualità, per la Roma di oggi e di domani.

In una Roma che ha difficoltà concrete a trovare con successo la porta avversaria vi può essere un nome nuovo che potrebbe fare al caso della formazione di Claudio Ranieri. E’ calcionow.it ad averlo individuato. Trattasi di Evan Ferguson, classe 2004, attaccante del Brighton e della nazionale irlandese. Considerato uno dei migliori giovani talenti del Regno Unito, Evan Ferguson è stato proposto alla Roma ed alla Juventus dall’entourage del giovane attaccante irlandese. L’opportunità è doppiamente ghiotta poiché il classe 2004 è un sicuro talento e per via del fatto che può essere acquisito con la formula del prestito con inclusa la possibilità di un futuro riscatto.

Ghisolfi e Giuntoli osservano la situazione e ‘si osservano’ a vicenda.