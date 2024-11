Dall’Inter alla Juve: firma bianconera, ha già risposto

Dall’Inter alla Juventus, risposta già arrivata e firma gratis. L’assalto bianconero è confermato: è lui l’osservato speciale di calciomercato.

Il calciomercato di gennaio si avvicina e, come ogni anno, si preannuncia un periodo di potenziali e importanti manovre per le principali squadre italiane ed europee. In Serie A, le big stanno già valutando strategie per rinforzare i propri organici, con l’obiettivo di colmare lacune emerse nella prima parte della stagione o approfittare di occasioni sul mercato per costruire il futuro.

La Juventus, dopo un avvio altalenante, sembra intenzionata a investire soprattutto dopo diversi infortuni abbattutisi sulla rosa. L’obiettivo è trovare alternative di qualità che possano rendere la squadra più competitiva sia in campionato sia nelle competizioni europee. Le difficoltà di Vlahovic, cui bisogna aggiungere anche la problematica muscolare di recente data, non possono non rappresentare un parametro di cui tenere considerazione, unitamente alla decimazione di un reparto difensivo che, con ogni probabilità, fungerà da osservato speciale per Giuntoli e colleghi in queste settimane.

Da non escludere movimenti anche tra le fila lombarde e, in particolar modo, di un Milan che, dopo una finestra estiva movimentata, sembra orientato verso operazioni mirate che ben arricchiscano lo scacchiere di Fonseca.

Dall’Inter all’assalto bianconero per David, c’è anche il Newcastle: decisione immediata

Se anche dalla Roma e dal Napoli si possono aspettare operazioni ben precise, va nel particolare segnalato uno dei nomi più caldi di questa fase, in grado di far discutere e generare attenzioni già la scorsa estate. Ci riferiamo a Jonathan David, attaccante canadese del Lille.

Con un contratto in scadenza nel 2025, il giocatore è oggetto di forte interesse da parte di diversi top club, tra cui Juventus, Inter e Newcastle United. David ha già segnato 13 gol e fornito 2 assist in questa stagione, dimostrando una costanza che lo rende tra i profili più appetibili. Il canadese, nei precedenti giorni, aveva ammiccato al Barcellona, pur senza ricevere concreti feedback in vista di un trasferimento alla corte di Flick per il prossimo step professionale.

Ad aggiungere informazioni sul suo conto, sono state le penne di Football Insider in queste ore. David avrebbe deciso di non trasferirsi al Newcastle a gennaio, preferendo esplorare le opzioni come parametro zero in estate. Il Lille, dal proprio canto, sarebbe disposto quanto lieto nello sfruttare l’ultima occasione per monetizzare da una sua eventuale cessione, a gennaio.

Il calciatore, dal proprio canto, preferirebbe sfruttare lo status di free agent qualche mese più tardi, anche per accaparrarsi delle condizioni contrattuali migliori. Il Newcastle, dal proprio canto, avrebbe già mandato degli osservatori per monitorare e studiare da vicino uno dei nomi e dei prospetti più interessanti da un punto di vista calcistico e di mercato. Chissà che questa scelta non possa favorire proprio i club italiani, storicamente abili nel concludere affari con giocatori a scadenza.