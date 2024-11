Infortunio e operazione UFFICIALE: Milan-Roma è un miraggio

Infortunio e operazione UFFICIALE: il giocatore è già andato a sottoporsi all’intervento. Ci sono i tempi di recupero: Milan-Roma è un miraggio

Un infortunio ufficiale che, praticamente, lo taglia fuori dalla sfida contro la Roma in programma il prossimo 29 dicembre a San Siro. Si parla di tempi di recupero di 4 settimane, ma difficilmente, visto che siamo proprio al limite, ci potrebbe essere.

Un comunicato ufficiale del Milan, infatti, svela che questa mattina Luka Jovic è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: “Questa mattina a Belgrado Luka Jović, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro”. Questa è solamente la prima parte della nota dei rossoneri, che continua in questo modo.

Infortunio e operazione UFFICIALE: Jovic si è operato

“L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jović si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane”. Possiamo quindi tranquillamente affermare che Jovic salterà la gara contro la Roma a meno che non acceleri decisamente quelli che sono i tempi di recupero.

Ovvio che tutto può succedere, ma visto il delicato problema di Jovic – la pubalgia, sappiamo, come può essere davvero una brutta bestia da debellare – nessuno vorrà dentro il Milan affrettare le cose e quindi rischiare, dopo l’operazione, di perderlo per moltissimo tempo. Appare assai probabile una gestione molto meno veloce della cosa, per avere un centravanti, comunque in grado di farsi trovare pronto – e lo abbiamo visto nel corso della passata stagione – quando viene chiamato in causa.