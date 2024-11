Mancati gialli a Lukaku, la decisione dell’AIA su Massa

Emergono novità di rilievo sulla controversa gestione arbitrale del match tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Claudio Ranieri

Nel corso della partita con il Napoli di Antonio Conte, Claudio Ranieri ha mandato un segnale piuttosto significativo sul piano tattico: gli arrembaggi e le linee difensive alte delle gestioni precedenti, almeno contro le big, saranno un lontano ricordo con Sir Claudio, la cui priorità, attualmente, è quella di restituire una parvenza di solidità ad una squadra disorientata, le cui illusorie certezze sono state ribaltate più volte nel corso degli ultimi mesi.

Nonostante la sconfitta (giunta a causa di una gestione piuttosto rivedibile dell’incursione di Lukaku, sia da parte di Hummels, ma soprattutto di Svilar), Ranieri ha mostrato chiaramente le caratteristiche del proprio sistema di gioco, in cui le leziosità tattiche e gli sbilanciamenti offensivi sono merce rara, in particolare contro una squadra abituata ad aspettare e ripartire con rapidità ed efficacia come quella messa in campo da Conte.

Un approccio che, seppur poco affascinante sul piano squisitamente estetico-filosofico, potrebbe ripagare sul lungo periodo, anche e soprattutto considerando la straripante qualità che i giallorossi si ritrovano in fase offensiva, il che potrebbe permettere a Ranieri di affidare ai propri interpreti più creativi (Soulé, Baldanzi e Dybala) tale aspetto. Tuttavia, a prescindere da chi sieda sulla panchina giallorossa, vi è un elemento che la tifoseria capitolina sembrerebbe aver evidenziato come un problema piuttosto ricorrente: l’arbitraggio.

Napoli-Roma, Massa punito: non arbitra la prossima in Serie A

Nel corso delle prime tredici giornate della massima lega italiana 2024/25 fatichiamo a ricordare un weekend (naturalmente escluse le soste) durante il quale non vi siano state polemiche relative all’arbitraggio di una o più partite. La mala gestione della tecnologia del VAR sembrerebbe essere più che mai al centro dell’attenzione di appassionati e tifosi, i quali non riescono a spiegarsi alcune decisioni piuttosto incontrovertibili.

In tal senso si è mossa nelle scorse ore l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), che avrebbe punito l’abritro Massa per la gestione del match tra partenopei e capitolini. Difatti nel corso della partita spiccano come fari nella notte due gialli non assegnati a Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massa verrà esclcuso dalle designazioni della prossima giornata di Serie A.