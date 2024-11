Non solo Vicario: emergenza Tottenham prima della Roma

In casa Tottenham, la prossima avversaria di Europa League della Roma, bisogna registrare diversi infortuni.

Dopo la sosta di metà novembre, la Roma è caduta domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. I giallorossi hanno lottato contro i partenopei, ma hanno dovuto alzare bandiera bianca dinanzi al gol realizzato dall’ex Lukaku nel corso della seconda frazione di gara.

Lo stesso Claudio Ranieri ha ammesso che, considerando la differenza tra le due squadre, non gli è dispiaciuta la prestazione dei suoi, anche se si aspettava qualcosa in più a livello offensivo. Il vantaggio della Roma, vista la vittoria del Lecce di ieri a Venezia, sul terzultimo posto è ora di soli tre punti.

Nel frattempo, però, la Roma è attesa da un’altra trasferta molto difficile, ovvero quella di Europa League contro il Tottenham. Proprio gli ‘Spurs’ arrivano a questa gara dalla roboante vittoria per 0-4 di sabato scorso in trasferta contro il Manchester City di Pep Guardiola, anche se tra le fila della squadra guidata da Postecoglou bisogna registrare diverse assenze.

Tottenham-Roma, tre assenze tra gli ‘Spurs’: le ultime

Il Tottenham, infatti, contro la Roma dovrà fare a meno di diversi giocatori. Oltre a Vicario, che tornerà nel 2025 per un infortunio alla caviglia, contro i giallorossi non potrà contare su giocatori come Van de Ven e Richarlison. Quest’ultimo, di fatto, non ci sarà contro il team capitolino a causa di un problema al tendino del ginocchio.

Van de Ven, invece, ha sì svolto un allenamento individuale, ma non recupererà contro la Roma. Mentre Romero è al lavoro per esserci giovedì prossimo, anche se non dovrebbe partire titolare.