Paredes si porta via Dybala: rivelazione UFFICIALE e addio Roma

Paredes si porta via Dybala: rivelazione UFFICIALE sul futuro della Joya e addio Roma. Ecco le parole che aprono uno scenario clamoroso

Si parla da diverso tempo di Paredes: il centrocampista, ormai, è all’ultimo anno con la Roma. Lui stesso, qualche giorno fa, dal ritiro dell’Argentina, ha detto che chiuderà il suo contratto, in scadenza proprio alla fine di questa stagione, per poi tornare al Boca Juniors. Cioè, non ha detto proprio in questo modo, ma tutte le strade ovviamente portano ad un ritorno in Patria proprio con la maglia iniziale della sua carriera.

Ma occhio, perché la moglie di Dybala, Oriana Sabatini, una show girl assai nota in Argentina e che partecipa a diversi programmi televisivi e non solo, ha fatto trapelare quella che si può considerare una vera e propria notizia sul futuro della Joya. Come sappiamo, anche il contratto dell’ex Juventus è in scadenza alla fine di questa stagione e si potrebbe rinnovare in maniera automatica con altre 7 presenza da almeno 45 minuti. Se Dybala sta bene, così come confermato da Ranieri, giocherebbe sempre. Il problema è appunto questo: il continui susseguirsi di infortuni e fastidi che lo mettono molto spesso fuori gioco. Detto questo, andiamo a leggere insieme le parole di Oriana che sono state riportate, dall’altra parte dell’Oceano, da El Grafico.

Calciomercato Roma, le parole di Oriana Sabatini

“Se Paredes vuole che Dybala vada al Boca ci andrà con lui”. Boom. El Clarin, poi, riporta ancora altre dichiarazioni della moglie di Paulo: “Leandro Paredes ha lanciato l’idea di tornare insieme. Non voglio problemi familiari – ha detto ancora – mio padre è tifoso del River”. Insomma, Paredes corteggerebbe Dybala per un futuro ancora insieme ma non in maglia giallorossa.

Chissà come andrà a finire questa storia, certo è, comunque, che il futuro di Paulo è sempre più lontano dalla Roma. O, per meglio dire, sembra proprio poter essere così. E gennaio si avvicina e ci sono molti che considerano, anche, la possibilità che lo stesso argentino possa andare via nella prossima finestra di mercato.