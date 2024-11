Roma, Ranieri non ha dubbi: la scelta è netta

La Roma, dopo il ko di Napoli, giocherà giovedì contro il Tottenham, ma prima bisogna registrare una decisione importante presa da Claudio Ranieri.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Ivan Juric e Claudio Ranieri, la Roma è caduta comunque in campionato. Domenica scorsa, infatti, la squadra giallorossa è uscita sconfitta per 1-0 dal match disputato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli capolista di Antonio Conte.

Il marcatore della serata è stato proprio l’ex di turno, ovvero Romelu Lukaku. La Roma, considerando il momento difficile che sta vivendo, ha anche fornito una buona prestazione, soprattutto a livello difensivo. Tuttavia, l’aspetto più preoccupante riguarda la classifica attuale del team capitolino.

La squadra di Claudio Ranieri è sì rimasta al dodicesimo, ma adesso con solo tre punti di vantaggio dal Como terzultimo. La Roma, però, ora deve pensare all’Europa League, visto che giovedì prossimo è in programma il match contro il Tottenham. Proprio per il match contro gli ‘Spurs’ bisogna registrare un importante aggiornamento in casa giallorossa.

Roma, con il Tottenham si rivedrà lo stesso modulo contro il Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’, infatti, Claudio Ranieri contro il club inglese partirà dallo stesso modulo visto inizialmente al Napoli: 4-4-1-1, o il 4-3-3. Quello che è sicuro è che ci sarà ancora la difesa a quattro, considerando l’assenza di Mario Hermoso ed il solo Hummels a disposizione.

Mentre per quanto riguarda sul fronte rientri bisogna segnalare gli allenamenti svolti con il resto dei compagni di Saelemakers e di Paulo Dybala. La priorità della Roma è il campionato, ma Claudio Ranieri spera ovviamente che già con il Tottenham ci sia una reazione importante della sua squadra.