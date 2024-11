Stangata UFFICIALE e niente Roma: salta il big match

Stangata UFFICIALE e niente Roma: la decisione del giudice sportivo lo taglia fuori dal match dell’Olimpico. Ecco cosa ha deciso dopo il referto arbitrale

Se giovedì la Roma sarà impegnata a Londra sul campo del Tottenham in Europa League, in una partita difficilissima visto che gli Spurs sono andati a vincere nello scorso weekend contro il Manchester City in trasferta, al ritorno della Serie A i giallorossi di Claudio Ranieri dovranno praticamente andare dal dentista, visto che parliamo del match contro l’Atalanta.

I nerazzurri di Gasperini giocheranno questa sera in Champions League contro lo Young Boys, quindi avranno due giorni di riposo in più in vista della gara di lunedì sera all’Olimpico. Un fattore, anche questo, che può sicuramente cambiare le sorti di un match. E in attesa di capire quali saranno i risultati delle due squadre impegnate in Europa, nel corso delle ultime ore è arrivata una decisione ufficiale, appunto, sul tecnico della Dea.

Stangata UFFICIALE: due giornate a Gasperini

Nel corso della vittoriosa trasferta contro il Parma di sabato scorsi – 3-1 il finale e secondo posto in classifica alle spalle del Napoli e insieme a un numeroso gruppo – Gasperini nel corso del secondo tempo era stato espulso dall’arbitro per aver pronunciato delle parole offensive nei confronti del quarto uomo.

Oggi, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso il proprio verdetto sulla questione comminando a Gasperini due giornate di squalifica con queste motivazioni: “per avere, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco”. All’allenatore è stata anche inflitta una ammenda da 10mila euro. Quindi il timoniere dell’Atalanta non ci sarà lunedì sera in panchina. Cambia poco, purtroppo, per la Roma, visto che l’Atalanta è una squadra che praticamente gioca con il pilota automatico. Certo, l’assenza si sentirà, per forza. Ma siamo sicuri che non più di tanto.