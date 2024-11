Cessione inevitabile senza rinnovo: Ranieri scarta il primo regalo

La Roma giocherà domani contro il Tottenham, ma prima bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Dopo aver perso domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, la Roma ha di fronte a sé un’altra partita molto difficile. La squadra giallorossa, infatti, domani giocherà a Londra per sfidare il Tottenham.

L’obiettivo primario di adesso della Roma è sicuramente il campionato, visti i soli tre punti di vantaggio sul Como di Cesc Fabregas terzultimo, ma non si può rischiare di fare una brutta figura contro il Tottenham. Anche perché un duro ko potrebbe colpire ancora di più il morale dei giocatori giallorossi.

Dopo la gara di domani contro gli ‘Spurs’, dove tra i convocati per questo match è tornato finalmente anche Alexis Saelemaekers, la Roma giocherà lunedì prossimo allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, prima di queste due partite così difficili, in casa capitolina bisogna registrare un’importante notizia di calciomercato.

Calciomercato Roma, club capitolino su Zappa del Cagliari: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere della Sera’, infatti, il club giallorosso è sulle tracce di un ex giocatore di Claudio Ranieri, ovvero Gabriele Zappa. Quest’ultimo, di fatto, può arrivare subito a gennaio, visto che il suo contratto con il Cagliari scadrà il prossimo 30 giugno.

Il team sardo, dunque, deve cedere il terzino nella prossima sessione invernale di calciomercato per evitare di perderlo a zero a fine stagione. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro di Gabriele Zappa. Anche perché la Roma di Claudio Ranieri a gennaio ha come primo obiettivo proprio quello di rinforzare la corsia destra.