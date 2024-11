Dall’Inter alla Roma: 40 milioni grazie alla Juve

Dall’Inter alla Roma: il colpaccio che adesso vale 40 milioni di euro anche grazie alla Juventus. Ecco il retroscena clamoroso attorno al centrocampista giallorosso

Ha avuto bisogno di un po’ di tempo per capire il calcio italiano. Ma già nella gara contro l’Italia a San Siro, quando ha indossato la maglia della nazionale, ha dimostrato di essere in grado di trascinare la squadra.

Un colpaccio quello che la Roma ha piazzato la scorsa estate con Manu Koné. Un colpaccio vero e proprio con il giocatore che ha già fatto lievitare il proprio valore di mercato. Almeno questo è stato detto proprio oggi durante la trasmissione di calciomercato.it, Ti Amo Calciomercato, in onda sul canale Youtube appunto del sito. Non solo la valutazione del giocatore, ma anche un retroscena clamoroso quello che ha messo in evidenza la direttrice Eleonora Trotta.

Dall’Inter alla Roma: retroscena Koné

La Roma ha battuto la foltissima concorrenza che si era creata attorno alle prestazioni del giocatore. Una concorrenza che ha visto protagoniste non solo alcune squadre europee, ma anche due big italiane. E andiamo a leggere quello che ha detto Trotta.