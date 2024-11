Incontro a Roma con De Rossi: “Lasciateci stare”

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito ai movimenti di Daniele De Rossi nella città eterna. Ecco le ultime sul Comandante di Ostia

È dall’istante in cui a sorpresa Daniele De Rossi fu allontanato dal centro sportivo Fulvio Bernardini che appassionati e tifosi continuano ad ipotizzare un potenziale ritorno del Comandante di Ostia sulla panchina della Roma e, dal momento in cui il gruppo Friedkin ha scelto di far traghettare la Roma a Claudio Ranieri, tali voci sono andate acuendosi.

L’approdo di Sir Claudio nella città eterna ha causato la brusca interruzione della sensazione di una de-romanizzazione, il che, come domandato al tecnico di Testaccio nella sua prima conferenza stampa, potrebbe causare il lento ma inesorabile riavvicinamento di De Rossi alla piazza romana.

Ranieri a fine stagione salirà in dirigenza, il che gli fornirà il potere e l’influenza per poter indirizzare la scelta del nuovo tecnico che siederà in panchina nel corso della prossima stagione. Un dato non scontato, in grado di rinvigorire le voci in merito ad un potenziale ritorno di DDR. Nelle scorse ore sono giunti degli sviluppi proprio relativi ai movimenti di Daniele De Rossi.

De Rossi a colloquio con Montali

Avvistato al MAXXI (un noto museo romano di arte contemporanea) in occasione della sesta edizione dello ‘Sport Talk Industry’, DDR si è rivelato come al solito particolarmente disponibile a firme e selfie subito dopo l’evento, durante il quale ha anche parlato esprimendo particolare stima nei confronti della leggenda Guardiola e delle imprese di Gasperini.

‼️Daniele #DeRossi era al MAXXI in occasione della sesta edizione dello ‘Sport Talk Industry’, in seguito al quale ha svolto un colloquio con Gian Paolo #Montali#ASRoma pic.twitter.com/PTs4wqdrBK — asromalive.it (@asromaliveit1) November 27, 2024



Durante il percorso che lo ha portato fuori dal museo, De Rossi, oltre a salutare e incontrare i tifosi presenti, si è accompagnato a Gian Paolo Montali, con cui si è trattenuto anche dopo aver abbandonato la location. DDR ha infatti chiesto ai giornalisti presenti di farsi da parte per permettergli di parlare in libertà con il dirigente sportivo ex Roma, che negli scorsi mesi era stato anche accostato nuovamente a Trigoria.