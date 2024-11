Mancini ha fatto infuriare i laziali: “Ora ho un sogno”

Nel corso delle ultime ore sono state raccolte delle clamorose dichiarazioni in merito al passato, il presente e il futuro della panchina giallorossa

La stagione 2024/25 dell’AS Roma, almeno sinora, è senza dubbio alcuno una delle, se non la più critica del terzo millennio giallorosso, a causa dei tre allenatori susseguitosi nel giro di poche settimane e di una posizione in classifica (la dodicesima) francamente imbarazzante se considerata la dimensione degli investimenti compiuti nel corso dell’estate e le relative aspettative di appassionati e tifosi.

La chiamata disperata a Claudio Ranieri, come specificato dallo stesso tecnico di Testaccio, è stata l’ultima spiaggia sicura a cui appellarsi per tentare di non sprofondare nelle zone più nefaste e pericolose della classifica, da cui la Roma dovrà fuggire nel corso delle prossime settimane.

Attualmente i giallorossi si trovano ben più vicini alla zona retrocessione – a soli tre punti – rispetto al sesto posto in classifica (il primo che permetterebbe di conquistare un posto in Europa), che attualmente dista ben dodici lunghezze dal modesto piazzamento dei giallorossi.

Il calendario, come se non bastasse, non sta contribuendo a rendere dolce e realmente rassicurante l’approdo di Claudio Ranieri, avvenuto tra un big match e l’altro. Dopo la corazzata partenopea di Antonio Conte, infatti, alla Roma toccherà affrontare il temibile Tottenham di mister Postecoglou e la luccicante Atalanta di Gasperini, giunta proprio nelle scorse settimane al culmine di un affascinante e raffinato percorso tecnico-tattico iniziato quasi dieci anni fa dal tecnico classe ’58.

Insomma… nonostante gli oltre cento milioni di euro spesi, per i giallorossi si tratta oramai di una stagione di transizione, in cui Sir Claudio dovrà fungere soltanto da sapiente e saggio traghettatore. L’idea dei Friedkin, difatti, è quella di spostare Ranieri in dirigenza a maggio, per poi chiamare un tecnico che possa fornire alla Roma la prospettiva di un progetto a lungo termine. In tal senso sono emerse nelle scorse ore delle dichiarazioni a dir poco rumorose su uno dei nomi più chiacchierati delle scorse settimane.

Mancini svela i retroscena e apre alla Roma

Quello di Roberto Mancini è stato senza dubbio alcuno il profilo più discusso tra i vicoli della città eterna, dove il suo ingaggio in corso appariva ad un certo punto cosa fatta. Di recente l’ex fantasista della Sampdoria ha risposto ad una serie di domande de Il Giornale, tra le quali spicca per i tifosi giallorossi una categorica smentita in merito alle chiamate esplorative che i Friedkin gli avrebbero indirizzato.

Queste le parole dell’ex CT azzurro: Non sono mai stato contattato per la panchina della Roma. Nessuna chiamata dalla dirigenza. Mi ha fatto piacere leggere che molti tifosi romanisti ne sarebbero stati felici e molti laziali incazzati”.

Poco dopo Mancini sgancia una bomba, alimentando anche quelle che potranno essere delle nuove speculazioni per il futuro della panchina giallrossa: “Se ci fossero state le condizioni di un bel progetto da portare avanti insieme, avrei risposto di si”: L’intervista si conclude con la confessione del proprio sogno da un punto di vista calcistico: “Alzare la Coppa del mondo. Ho ancora un conto in sospeso”.