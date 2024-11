Probabili formazioni Tottenham-Roma, nuova bocciatura di Ranieri

Probabili formazioni Tottenham-Roma, è di nuovo tempo di Europa League. Ecco le scelte possibili di Postecoglou e Claudio Ranieri.

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona, la Roma si trova a dover ripartire con Claudio Ranieri al timone, chiamato a risollevare una squadra in evidente difficoltà. La gara contro i partenopei ha messo in luce i limiti di una rosa che fatica a trovare continuità e solidità difensiva. La traversa di Dovbyk, pur regalando una parziale illusione, non è bastata a rimettere sui giusti binari una gara che, seppur ben giocata dai giallorossi, ha impedito di evitare l’ennesima sconfitta stagionale.

Ranieri, tornato in giallorosso per la terza volta, avrà un compito arduo: ricostruire la fiducia di un gruppo scosso da una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Il calendario non offre tregua: giovedì sera, alle 21:00, la Roma sarà di scena a Londra contro il Tottenham in Europa League, un appuntamento che rappresenta una doppia sfida. Non solo si tratta dell’esordio europeo del tecnico romano in questa stagione per lui appena iniziata, ma anche di una gara cruciale per il cammino nella competizione.

Probabili formazioni Tottenham-Roma,

Dopo quattro giornate, la classifica del girone non sorride alla Roma: con soli 5 punti conquistati, i giallorossi sono lontani dalla vetta, a differenza dei londinesi che vantano un bottino di 9 punti. Ranieri sarà chiamato a invertire la rotta per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il Tottenham di Postecoglou deve fronteggiare numerosi infortuni, tra cui quelli di Vicario e dei difensori Van de Ven e Romero. In attacco, però, potrà contare su Son e Kulusevski, due pedine fondamentali per il 4-3-3 del tecnico australiano.

Per la Roma, Ranieri sembra orientato a confermare il 4-4-2 visto a Napoli, con Dybala finalmente titolare accanto a Dovbyk. Zalewski potrebbe rientrare dal primo minuto, mentre Pisilli e Pellegrini potrebbero partire dalla panchina. Scelte ancora da confermare e dietro le quali sarà possibile leggere anche intenzioni e messaggi lanciati da un tecnico esperto e che, già in passato, ha dimostrato coraggio e capacità di prendere decisioni importanti per il bene principale, quello della squadra e della Roma.

Tottenham (4-3-3): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Maddison, Bissouma, Bentancur; Kulusevski, Solanke, Son.

Roma (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Dovbyk.