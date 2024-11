Ufficiale, la Roma ha chiuso: 15 milioni di euro

Roma, momento importante per la gestione della società. Il club ha approvato il bilancio. Ecco a quanto ammontano le perdite

La Roma ha approvato il bilancio. E la notizia più importante è che il club dei Friedkin è riuscito a ridurre le perdite. Si è passato dai -103 milioni dello scorso anno agli 81,4 milioni di questo.

Nel dettaglio si legge ancora che sono migliorati anche i numeri per quanto riguardano tre voci fondamentali del club: quelli relativi agli sponsor, al merchandising (sono state vendute 131 mila magliette, record assoluto per il club) e alla biglietteria. I costi, in generale, sono stati ridotti di 15milioni di euro.

Roma, ecco i dati del bilancio

Il bilancio – ha appreso l’Ansa – verrà pubblicato il prossimo 30 novembre presso la Camera di Commercio e registra, quindi, come spiegato prima, anche una riduzione delle perdite. In questo viene incluso anche il contratto di Daniele De Rossi e di tutto lo staff che era con lui fino a settembre quando ancora sedeva sulla panchina della Roma.

“Il miglioramento dei dati finanziari e fiscali é frutto anche dei numeri positivi in ambito ticketing, merchandising e dell’impegno dei Friedkin nel guidare e continuare a investire nella società” si legge ancora.

Per quanto riguarda la biglietteria, ovviamente, i dati sono altrettanto spettacolari: gli spettatori allo stadio Olimpico nella passata stagione sono stati 1.700.000, raggiungendo un tasso di occupazione del 99% con un’affluenza media in casa è di circa 63.000 tifosi. Insomma, un abbassamento dei costi e delle perdite e una Roma che spera adesso di cambiare anche il proprio atteggiamento in campo. Perché per aumentare quelli che sono i ricavi, servirebbe assolutamente riuscire a piazzare una qualificazione alla prossima Champions League.