Dybala per Neymar, si chiude a gennaio

Emergono novità di rilievo in merito al futuro di Paulo Dybala, ancora corteggiato da diverse società in giro per mondo

Le voci e le speculazioni relative al futuro di Paulo Dybala non accenno a calmierarsi, soprattutto considerando le deludenti prestazioni della Roma, che potrebbero spingere la Joya a cedere alle lusinghe delle società impegnate in un perpetuo percorso di corteggiamento.

Nel corso della stagione in corso il fuoriclasse argentino sembrerebbe aver perso definitivamente quella determinazione che in passato lo spinse a scendere in campo nonostante gli ormai celebri ‘dolorini’ muscolari… gli stessi che di recente gli hanno impedito di contribuire in prima persona alla causa giallorossa.

Vi è anche da considerare il controverso contesto contrattuale che vige tra la Roma e il campione del mondo argentino, che sino ad oggi ha costretto gli allenatori transitati sulla panchina giallorossa a centellinare l’utilizzo di Dybala. Difatti, se la Joya supererà le 14 presenze oltre i 45 minuti giocati ecco che scatterà automaticamente il rinnovo di contratto.

Su tale questione, tuttavia, Claudio Ranieri ci ha tenuto a specificare che, per svolgere al meglio il lavoro assegnatogli dai Friedkin, non potranno esserci vincoli di sorta nell’inserimento in campo du Dybala, definito da Sir Claudio (e non solo) come il gioiello più prezioso della collezione giallorossa. Di recente, tuttavia, sono emerse nuove voci in merito alle possibili destinazioni della Joya.

L’Arabia torna su Dybala: ecco i due club interessati

Secondo quanto riportato da TNT Sport l’ombra araba sembrerebbe essersi ripresentata sul sentiero del fenomeno in maglia numero 21, il quale aveva – per un motivo o per un altro – rifiutato la prospettiva Saudi Pro League già ad inizio stagione.

Stavolta tuttavia, all’Al-Qadisiya – che nel corso dell’estate aveva offerto alla Joya ben 80 milioni di euro per quattro stagioni -, si è unito l’Al Hilal di Neymar Jr.

Qualcuno potrebbe aspettarsi che l’esito di tali avance non si allontani affatto da quanto avvenuto a settembre (ovvero il rifiuto di Dybala), ma vi sono da considerare diversi fattori, come il clima di forte precarietà che ha invaso Trigoria e la prospettiva di una stagione a dir poco grigia.