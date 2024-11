Colpaccio da 35 milioni: Tottenham-Roma è già iniziata

Colpaccio da 35 milioni di euro: Tottenham-Roma è iniziata con largo anticipo rispetto all’orario di questa sera. Ecco le ultime che arrivano fronte mercato

Stasera la Roma gioca contro il Tottenham in trasferta e Ranieri spera di tornare a casa con almeno un punto. Anche se, oggettivamente, sarà difficile. Il momento in casa giallorossa è quello che tutti conosciamo, mentre gli Spurs, nello scorso weekend, sono andati a vincere sul campo del Manchester City. Insomma, anche sotto l’aspetto mentale l’approccio alla gara sarà diverso.

E, a dare un po’ di pepe al match, come se ce ne fosse bisogno, ci ha pensato Interlive.it, che svela quello che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio degli Spurs per la prossima stagione. Un colpaccio che anche la Roma, a dire il vero, ha assaporato e che ciclicamente, quasi, si ripropone dalle parti di Trigoria. Nessuno, c’è da dirlo, fino al momento ha affondato il colpo, ma la prossima estate la società inglese potrebbe ripescare, come spesso successo nel corso degli ultimi anni, in Italia.

Colpaccio da 35 milioni di euro: Frattesi al Tottenham

Secondo il sito citato prima, infatti, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Frattesi, centrocampista dell’Inter che gioca poco rispetto a quanto meriterebbe. Inzaghi nelle ultime uscite gli ha preferito anche Zielinski e quindi l’ex interno di centrocampo del Sassuolo potrebbe anche chiedere di essere ceduto. Certo, in nerazzurro sta bene e l’Inter vuole anche un bel po’ di soldini, semmai. E come sappiamo anche la Roma ci ha provato nel corso dei mesi passati.

Detto questo, si legge testualmente: “Il Tottenham potrebbe mettere sul piatto un’offerta importante, circa 35 i milioni di euro. Marotta e Ausilio, a queste condizioni, farebbero fatica a dire di no. D’altronde Frattesi, nelle gerarchie di Inzaghi, è stato spesso superato anche da Zielinski e dunque per lui una nuova stagione carica di panchina e concorrenza agguerrita, rischierebbe di essere impossibile da digerire. Al di là della proposta per il cartellino, gli ‘Spurs’ potrebbero garantire uno stipendio più elevato a Frattesi, ben oltre i 2,8 milioni netti a stagione che il classe ’99 sarebbe destinato a percepire fino al 30 giugno 2028″.