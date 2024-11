Dalla Juve alla Roma, nuovo terzino in Serie A: lo hanno messo in vendita

Calciomercato Roma, firma e assalto in Serie A per gennaio. Lo hanno messo in vendita. Gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi mesi, la Roma ha affrontato significative difficoltà, evidenziando la necessità di interventi mirati sul mercato, in particolare per rafforzare le fasce laterali. Le prestazioni altalenanti e le carenze in specifici ruoli hanno reso evidente l’urgenza di apportare modifiche strutturali alla rosa.

La fascia destra ha mostrato vulnerabilità, con Zeki Celik che, nonostante l’impegno, non ha sempre garantito prestazioni all’altezza. La sua titolarità è stata spesso messa in discussione, e la mancanza di alternative valide ha accentuato il problema. Sul versante sinistro, l’arrivo di Angelino, inizialmente in prestito dal RB Leipzig e poi acquisito a titolo definitivo per 5 milioni di euro, ha portato qualità e esperienza.

Calciomercato Roma, assalto in Serie A sulla fascia: occasione Parisi

Tuttavia, la necessità di una riserva affidabile ha spinto la dirigenza a investire su Samuel Dahl, giovane terzino svedese classe 2003, acquistato dal Djurgarden per 4 milioni di euro più 2 di bonus. Nonostante il potenziale, Dahl necessita di tempo per ambientarsi e adattarsi al calcio italiano, rendendo indispensabile un ulteriore rinforzo immediato.

La dirigenza giallorossa, consapevole delle sfide attuali, è chiamata a operare con decisione nel prossimo mercato invernale. L’obiettivo è fornire a Claudio Ranieri una rosa equilibrata e competitiva, capace di affrontare con maggiore solidità la seconda parte della stagione. Interventi mirati sulle fasce, con l’acquisizione di giocatori che risolvano un problema ormai di lunga data, potrebbero rivelarsi determinanti per il rilancio della squadra e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In questo contesto, l’attenzione della Roma potrebbe rivolgersi a Fabiano Parisi della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, a gennaio è possibile una sua cessione, con l’interesse di club come Juventus, Torino, Bologna e un sondaggio del Lille. L’inserimento eventuale della Roma nella corsa a Parisi potrebbe rappresentare una soluzione efficace per colmare le lacune sulla fascia sinistra, offrendo un’alternativa pronta e di qualità ad Angelino.

Moduli a parte, la discriminante di margini di intervento in questa zona di campo potrebbe essere rappresentata anche dalle risposte che giungeranno dagli interpreti fin qui non sfruttati e impiegati con grande continuità, dai quali i tifosi si aspettano una reazione e una capacità di coadiuvare dopo questa prima parte di stagione a dir poco in difficoltà. Oltre al su citato Dahl, all’occorrenza sfruttabile anche a destra, ancora da capire il potenziale aiuto che potrebbe derivare anche da Saud Abdulhamid.