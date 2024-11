Dalla Roma alla B: firma e annuncio UFFICIALE

Giunge l’ufficialità in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane al centro sportivo Fulvio Bernardini

La terza esperienza di Claudio Ranieri da allenatore della Roma, proprio come la seconda consumatasi nel 2019, durerà una manciata di mesi… giusto il tempo per assicurare ai giallorossi una media punti dignitosa e il riavvicinamento alla zona delle coppe europee.

La stagione è sostanzialmente da rottamare, vista la proibitiva (12 punti) distanza che intercorre tra i giallorossi e la prima squadra (la Juventus) in grado di vantare una posizione che garantisca la qualificazione in Europa.

Da ora in poi vi è soltanto da salvaguardare la dignità e da lavorare per giungere a luglio con le idee chiare, sia per quanto concerne il calciomercato da compiere, ma anche e sopratutto per l’allenatore da ingaggiare per iniziare un nuovo progetto.

La rivoluzione di Ghisolfi e De Rossi è fallita e, adesso, a Sir Claudio non toccherà soltanto riconquistare une dimensione in linea con il costosissimo calciomercato estivo, ma, a causa del ruolo da dirigente che gli spetterà a giugno, l’eroe di Leicester dovrà iniziare a lavorare a stretto contatto con la dirigenza per preparare il terreno di una nuova Roma, la cui genesi avrà inizio proprio al termine della stagione.

In tal senso, come specificato poco fa, il frammento del mosaico più delicato e centrale sarà quello del nuovo tecnico, sul quale, nel corso delle ultime settimane, sono circolate diverse voci. Tra i possibili candidati, gli allenatori disponibili sono sempre meno e, di recente, è emersa una novità in grado di restringere ulteriormente il ventaglio di possibilità.

Lampard è il nuovo allenatore del Coventry

In un calcio in cui la conquista di soluzioni di rilievo sul piano tattico appare una priorità assoluta, è possibile scovare validi allenatori in qualunque contesto, a patto che vi sia una certa dimestichezza – soprattutto per quanto concerne la piazza romana – con un’attenzione mediatica non indifferente, in grado di generare anche feroci contestazioni. In tal senso la scelta di un allenatore ex calciatore sembrerebbe particolarmente gettonata tra le maggiori società europee.

A new chapter in Coventry. Welcome, Frank. 🩵 pic.twitter.com/YIhy3cRjb9 — Coventry City (@Coventry_City) November 28, 2024

Intanto, mentre il popolo giallorosso continua a sfogliare i profili dei possibili sostituti di Ranieri, uno di questi è stato ufficialmente ingaggiato da una società della Championship inglese. La società in questione è il Coventry – spaventata dalla zona retrocessione – e il tecnico Frank Lampard. Dopo svariati mesi di inattività – giunti dopo l’ultima controversa esperienza da alleantore del Chelsea -, Lampard torna a sedersi su una panchina, stavolta però nella frizzante Serie B inglese.