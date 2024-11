Dalla Roma alla Juve: annuncio UFFICIALE per gennaio

In casa Juve, dopo il match di ieri contro l’Aston Villa, bisogna registrare un annuncio ufficiale che riguarda anche la Roma.

Dopo il pari di sabato scorso rimediato contro il Milan di Paulo Fonseca, di fatto, la Juventus ha pareggiato per 0-0 anche ieri sera in Champions League contro l’Aston Villa di Unai Emery. Quello contro il team inglese, viste sia le tantissime assenze che le occasioni concesse, può ritenersi un ottimo risultato per la squadra di Thiago Motta.

La ‘Vecchia Signora’, di fatto, adesso è al diciannovesimo posto nella classifica di Champions League, ma la qualificazione diretta dista solo due punti. Archiviato il match contro l’Aston Villa, la Juventus è attesa dal prossimo turno di campionato di domenica prossima contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Visti i quattro punti di svantaggio dal Napoli capolista di Antonio Conte, dunque, la Juventus deve assolutamente battere il team pugliese per recuperare un po’ di terreno in classifica. Tuttavia, in attesa della gara contro il Lecce, in casa della ‘Vecchia Signora’, bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Brighton, Hurzeler: “Ferguson via in prestito? Non so dove siano uscite queste notizie”

Fabian Hurzeler, manager del Brighton, ha ribadito che Evan Ferguson non sarà ceduto in prestito. A riportare le parole del tecnico è proprio la ‘BBC’: “Non so dove siano uscite queste notizie. Sono contento di come si sta allenando. Da Evan esigo che accetti il suo ruolo e che si metta in forma”.

L’allenatore del Brighton ha poi concluso il suo intervento sul suo attaccante: “Non gli ho mai detto nulla di un prestito o di un qualcosa del genere”. Con queste parole, di fatto, Fabian Hurzeler ha ufficializzato la permanenza di Evan Ferguson. Proprio quest’ultimo era stato accostato nelle settimane scorse a squadre come Roma e Juventus.