Ghisolfi ‘smaschera’ i Friedkin: ecco dove stanno

Il Ds giallorosso, intervenuto nell’immediato pre-gara di Tottenham-Roma, ha parlato dell’assenza dei Friedkin

Erano attesi allo stadio, al ‘New White Hart Lane‘, per assistere finalmente dal vivo all’esibizione della loro squadra. Erano chiamati a dare un segno tangibile della loro presenza, dopo oltre due mesi di assenza dal ‘Centro Sportivo Fulvio Bernardini‘. Vero è che nel frattempo Ryan Friedkin, il figlio del presidente Dan, ha avuto un ruolo più che decisivo nello scegliere Claudio Ranieri come uomo e tecnico della Provvidenza in un momento così complicato della stagione.

Sembrava insomma arrivato il momento di rivedere i proprietari della Roma lì dove molti dei passati e gloriosi presidenti del club capitolino non si sarebbero persi per nulla al mondo una gara della loro creatura. Niente da fare. Anche stavolta gli americani, che pure sono impegnati nel Regno Unito per completare l’acquisizione del Tottenham, non sono nella City londinese.

A rivelare dove siano gli imprenditori statunitensi ci ha pensato Florent Ghisolfi, il discusso DS dei giallorossi, che per l’occasione, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato per la prima volta in italiano.

Mistero Friedkin, la rivelazione in diretta di Ghisolfi

“I Friedkin non sono a Londra. Sono in Texas per il giorno del Ringraziamento, sono con la famiglia. Abbiamo parlato, parliamo regolarmente di tutte le questioni relative alla Roma“, ha detto il dirigente.

“Loro sono sempre molto vicini. Sono con il cuore sempre con la Roma“, ha concluso Ghisolfi. Il quale poi ha risposto alle domande pre-partita sulle condizioni di Paulo Dybala e sulla gestione di Mats Hummels.