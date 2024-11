Juve, che affare con l’ex: il Diavolo ci mette lo zampino

Juventus, che affare con l’ex: ma il Diavolo è pronto a metterci lo zampino. Il colpo a zero, per i prossimi sei mesi, potrebbe saltare in questo modo

Ieri sera la Juventus ha pareggiato in Champions League contro l’Aston Villa – ennesimo zero a zero della stagione – dimostrando che, nelle difficoltà, riesce ancora a dare tanto.

La squadra di Motta era in piena emergenza con solamente quattro uomini di movimento in panchina. Un’emergenza dovuta a tutti gli infortuni che hanno colpito i bianconeri in questo avvio e in virtù dei quali, Giuntoli, sarà costretto a intervenire sul mercato nella prossima sessione di mercato. Sì, perché se in attacco Vlahovic e sulla via del rientro e presto si potrebbe rivedere anche Milik, dietro le cose sono ormai definite per tutto il resto della stagione: Bremer e Cabal l’hanno conclusa in anticipo per via della lesione del legamento crociato.

Calciomercato Juventus, anche lo United su Chilwell

Ed è proprio in difesa che qualcuno arriverà. Sicuramente un centrale – si cerca un elemento in prestito – ma anche sulla corsia mancina qualora dovesse capitare l’occasione Giuntoli la sfrutterà. E, questa occasione, fino a pochi giorni fa, era rappresentata dal terzino sinistro del Chelsea, che con Maresca sta trovando pochissimo spazio, Chilwell.

Bene, anche su un giocatore che il campo lo sta vedendo poco secondo le informazioni di Rudy Galetti ci potrebbe essere una forte concorrenza soprattutto in Premier League. Appunto perché non sarebbe un vero e proprio investimento – i Blues sono disposti a cederlo in prestito – al terzino sinistro ci starebbe pensando il Manchester United che ha deciso di dare dei rinforzi a Ruben Amorim, nuovo tecnico che ha preso il posto di ten Hag, che ha il compito di risollevare le sorti di una stagione che, come molte altre, è iniziata davvero male per i Red Devils. Starà quindi, forse, al giocatore decidere cosa fare nell’immediato futuro. Con la Juve che rimane alla finestra.