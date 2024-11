Rescissione immediata e addio Juve: ha già trovato il nuovo club

Rescissione immediata con la Juventus, lascia subito i bianconeri. Doppia offerta sul tavolo e gran ritorno: gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Juventus sta attraversando un periodo complesso, caratterizzato da prestazioni altalenanti e una serie di infortuni che ne hanno compromesso la solidità difensiva. L’ultimo incontro di Champions League contro l’Aston Villa, conclusosi con un pareggio a reti inviolate, ha messo in luce sia la resilienza della squadra che le sue attuali fragilità.

Nonostante le numerose assenze, i bianconeri sono riusciti a mantenere la porta inviolata, ma l’annullamento di un gol avversario nei minuti finali ha evidenziato la precarietà della situazione che, in vista di una stagione ancora piena di impegni, interessa soprattutto la quantità di scelte a disposizione di Thiago Motta per il proseguimento di questo cammino.

Rescissione Danilo, può salutare la Juventus già a gennaio: doppia offerta sul tavolo

La difesa juventina è stata particolarmente colpita dagli infortuni. Gleison Bremer ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo terrà lontano dai campi per almeno sette mesi, compromettendo di fatto la sua stagione. A quello del brasiliano, si è aggiunto anche lo stop di Juan Cabal, alle prese con un infortunio al legamento crociato, mentre Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik sono fermi per problemi muscolari.

Queste assenze hanno ridotto all’osso le opzioni juventine, soprattutto in difesa, costringendo Thiago Motta a schierare formazioni inedite e ad adattare giocatori in ruoli non propri. In questo contesto, la dirigenza, guidata da Cristiano Giuntoli, è chiamata a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Tra le opzioni valutate, è emerso il nome di Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco, con un contratto fino al 2028 e uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro, ha trovato poco spazio in Francia e potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus nel mercato di gennaio.

Mentre non possono arrestarsi i lavori per la consegna di almeno un volto nuovo in difesa, però, non possono altresì essere ignorate le possibilità di assistere ad importanti addii nelle prossime settimane. In particolar modo, Danilo avrebbe manifestato l’intenzione di risolvere il contratto a gennaio, avendo ricevuto un’offerta significativa dal Brasile e una proposta seria dall’Olympique Marsiglia. Questa possibile partenza renderebbe ancora più urgente l’intervento sul mercato per garantire stabilità alla retroguardia bianconera.

A riferirlo è stato Luca Momblano che, durante la trasmissione Juventibus, ha annunciato: “Danilo avrebbe chiesto la risoluzione a gennaio. Ha in mano un’offerta, considerata importante, dal Brasile. Ha avuto un’offerta seria anche dall’Olympique Marsiglia”. La Juventus si trova dunque di fronte a sfide importanti, sia sul campo che nella gestione della rosa. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere le mosse della dirigenza e la capacità della squadra di superare questo momento critico, mantenendo competitività in campionato e nelle competizioni europee.