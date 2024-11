Addio Dybala a gennaio: la risposta della Joya

Dopo l’iniezione di fiducia rimediata a Londra nel corso del match con il Tottenham, giungono importanti novità su Paulo Dybala

Anche dopo quella che per ora può serenamente candidarsi ad essere la peggiore partenza del terzo millennio giallorosso una cosa è certa… i tifosi della Roma raramente si annoiano. Nel bene e nel male, difatti, il popolo giallorosso vive una perpetua montagna russa emotiva, come ben manifestato dal match di ieri sera contro il Tottenham di mister Postecoglu.

Basti pensare che, nel giro di una manciata di giorni, i giallorossi sono passati da perdere contro il Verona a giocare una partita semplicemente eroica all’Hotspur Stadium, restituendo segnali di una fervente vitalità sotto tutti i punti di vista.

Non si tratta semplicemente di essere scesi in campo con uno spirito diverso rispetto al solito, ma anche di una serie di elementi tattici tanto semplici quanto efficaci, che potrebbero finalmente permettere ad una rosa tutt’altro che sfornita (e ci mancherebbe dopo gli oltre cento milioni di euro investiti) di esprimere il proprio potenziale.

Quinti costantemente in sovrapposizione, tagli delle ali a togliere riferimenti alla difesa avversaria e tanti servizi in area di rigore verso le proprie torri… La Roma è rinata anche sul piano offensivo? Soltanto il tempo saprà darci una risposta, ma, intanto, è stato lo stesso Paulo Dybala a dare una risposta alle numerose speculazioni che lo vedrebbero fuori da Trigoria già a gennaio.

Dybala risponde alle voci di mercato: “Forza Roma sempre!”

Nel corso delle ultime settimane la delicata situazione fisica di Paulo Dybala non ha fatto altro che alimentare ulteriormente i dubbi della tifoseria in merito alla permanenza della Joya nella città eterna, più volte messa in dubbio a causa di una stagione a dir poco controversa, durante cui la scelta di Paulo di rifiutare l’Arabia sembrerebbe essere stata ripagata in maniera ben diversa da ciò che il fuoriclasse argentino si sarebbe aspettato.

Il progetto Roma nel corso delle ultime settimane è letteralmente andato alla deriva, ma le sensazioni impagabili del pareggio di ieri sera devono aver smosso nuovamente il sentimento di Paulo nei confronti della maglia giallorossa.

Difatti, sfruttando il proprio profilo social come megafono, il fenomeno in maglia numero 21 si è rivolto direttamente al popolo giallorosso, postando una serie di foto del match con il Tottenham, accompagnate da una descrizione piuttosto emblematica: “Forza Roma sempre”. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’account ufficiale della Roma (“Sempre!”), che sembrerebbe aver confermato la solidità di un legame messo più volte in discussione.