Addio improvviso a gennaio: anche Ranieri si è arreso

Ranieri potrebbe incidere già in modo chiaro sul mercato di gennaio, con un giocatore che sembra pronto a lasciare Trigoria da un momento all’altro

Il tecnico giallorosso sta cercando di capire la rosa nel più breve tempo possibile e qualcuno pare non rientrare nei programmi tecnici. Le esclusioni in queste prime due gare hanno creato degli scomodi mal di pancia.

La Roma ha rialzato la testa a Londra, con una prestazione finalmente degna di nota. Claudio Ranieri ha smentito tutti, mettendo in campo una formazione tutt’altro che difensiva e bassa, capace di attaccare sempre in avanti, di accorciare il campo e di giocare per 90′ con un 3-4-3 reale. Per una volta si è vista una squadra aggressiva e tosta, come nelle idee doveva essere quella di Juric. Per alcuni tratti si sono visti punti di congiunzione con l’Atalanta di Gasperini. Ranieri si è affidato ai giocatori migliori, senza turn over e riportando in auge anche nomi scomparsi come Paredes e Hummels.

Il tedesco è stato uno degli autentici protagonisti del match, grazie ad un gioco fatto sull’anticipo e sulla bravura nell’impostare. L’avvio era stato horror, visto che il rigore su Sarr aveva messo in salita il match. Poi però con il passare dei minuti si è acceso anche lui, con un finale mastodontico e un gol che vale ben oltre il pareggio.

Le Fee ha mal di pancia per le esclusioni: a gennaio può già partire

A centrocampo la vera svolta si è avuta con la coppia Paredes-Kone. Un regista e un incursore, in grado di recuperare moltissimi palloni e di strappare in avanti all’occorrenza. Una coppia sicuramente meglio assortita di Cristante-Kone, per caratteristiche poco accostabili.

Chi mancava ieri era Lorenzo Pellegrini, lasciato fuori per tutto il match, ma anche Le Fee, che non ha visto il campo come a Napoli. Le prime due gare di mister Ranieri hanno visto il francese ai margini, con zero minuti di utilizzo e praticamente tutti i compagni di reparto preferiti a lui. Anche Pisilli e Baldanzi hanno trovato spazio tra il Maradona e Londra, mentre l’ex Rennes sembra non avere le caratteristiche che in questo momento servono a Sir Claudio.

Come riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, Le Fee avrebbe manifestato al suo entourage qualche mal di pancia dovuto a queste esclusioni. Arrivato per 23 milioni la scorsa estate, il classe 2000 doveva essere uno dei principali innesti in mediana. Prima De Rossi e poi Juric lo hanno utilizzato a corrente alternata, soprattutto per indisponibilità fisica. Ora che invece sta bene per Ranieri viene dopo gli altri. Non è da escludere che a gennaio gli si possa trovare un’altra sistemazione, magari di nuovo in Ligue 1, anche perché con quella cifra di cartellino sarebbe una minusvalenza sicura.