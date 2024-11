Allegri ritorna subito in Serie A: arriva la ‘proposta’ choc

Allegri ritorna subito in Serie A. Il tecnico livornese, ex Juventus, potrebbe tornare molto presto su una prestigiosa panchina. Quale?

Il Milan di Paulo Fonseca, così come la Juventus di Thiago Motta, rimane un ‘oggetto non identificato’ all’interno dell’attuale stagione calcistica.

Un cammino, tra Serie A e Champions League, che ha regalato qualche positiva emozione ed al contempo numerosi dubbi ai dirigenti del Milan. La scelta del tecnico portoghese, quando la piazza invocava a gran voce Antonio Conte, ed un mercato che non ha completamente convinto sembrano alla base del clima d’insoddisfazione che avvolge squadra e società rossonere. Come per tutti gli allenatori il futuro prossimo di Paulo Fonseca sarà deciso solo e soltanto dai risultati, ma sembra che a Milanello tiri aria di cambiamento. Un cambiamento che per il Milan potrebbe anche avere un sapore antico: Massimiliano Allegri.

Allegri ritorna subito in Serie A. Una grande lo attende

La società guidata da Gerry Cardinale ha poca dimestichezza con i sentimentalismi. Se i risultati non arrivano, le casse si impoveriscono e questo non va bene per l’imprenditore americano.

In tanti si domandano quale sarà il futuro di Paulo Fonseca da qui alla fine del 2024 e chi, eventualmente, potrebbe prendere il suo posto. In pochi si pronunciano, tra mille incertezze. Chi non ha dubbi e risponde con i numeri è GoldBet che sull’argomento ha rilanciato le sue quote. Ad oggi il tecnico portoghese è quotato 1.15. Al secondo posto vi è proprio l’ex Juventus, ma anche ex Milan, Massimiliano Allegri, dato a 4.50. Il tecnico livornese è al momento libero da impegni. E’ bastata, però, la sua sola presenza in tribuna a Londra per Tottenham-Roma per scatenare le voci che lo vorrebbero, dal prossimo primo luglio, sulla panchina giallorossa. E’ il tecnico livornese il post-Claudio Ranieri? Possibile e probabile.

Strano il destino dell’ex tecnico della Juventus. Ipercriticato quando siede in panchina, stradesiderato quando è libero da ‘impegni’. Chissà se sarà a Roma il prossimo.