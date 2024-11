Bianconeri convinti, missione londinese: Roma avvisata | ASRL

La partita di ieri contro il Tottenham rappresenta una boccata d’ossigeno per i giallorossi, ma anche un crocevia per il mercato

Una Roma combattiva e propositiva è tornata da Londra a notte fonda con qualche certezza in più e la speranza di poter imporre un primo cambio di rotta in una prima metà di stagione a dir poco negativa. Il gol di Mats Hummels nel recupero ha legittimato un assedio all’area del Tottenham non confusionario, ma portato da una squadra che, quasi per la prima volta in questa annata maledetta, sembrava agire come tale. Il 2-2 di Londra, oltre ad un risultato di prestigio in terra britannica, ha portato in dote a Claudio Ranieri anche alcune risposte importanti dai calciatori che, per scelta tecnica o per infortunio, si erano visti di meno sin qui.

Rientrato dopo uno stop di più di due mesi, Alexis Saelemaekers è stato subito decisivo, mentre Leandro Paredes ha letteralmente preso per mano la squadra nel secondo tempo, assistito da un Manu Koné sempre più convincente. A prendere nota della prestazione giallorossa, tuttavia, non sono stati solamente Ranieri e il suo staff. Oltre a Nicolas Burdisso e Massimiliano Allegri, infatti, sugli spalti del “Tottenham Hotspur Stadium” erano presenti anche numerosi osservatori di mercato.

Calciomercato Roma, osservatori inglesi per Svilar

Approfittando della trasferta londinese, diversi club di Premier League hanno presenziato al match di ieri sera per vedere da vicino alcuni giocatori giallorossi. Ormai da tempo, uno dei profili che piacciono di più in Inghilterra è quello di Mile Svilar. Già accostato ad Arsenal, Manchester City, Liverpool e Bournemouth, il portiere giallorosso ieri ha fatto un’ottima prestazione davanti agli osservatori di Fulham e Newcastle. Una doppia spedizione bianconera, dunque, per il 24enne che ha fatto una buona impressione anche agli stessi Spurs, alle prese con il grave infortunio di Guglielmo Vicario.

Dopo alcune prestazioni al di sotto delle aspettative nelle ultime uscite in campionato ed Europa League, l’ex Benfica ieri ha tenuto in piedi la squadra giallorossa con alcuni interventi decisivi che hanno consentito di tenere in bilico il risultato fino alla zampata decisiva di Hummels a pochi minuti dal triplice fischio finale. Arrivato nella Capitale a parametro zero, Svilar viene valutato non meno di 35-40 milioni di euro a Trigoria.