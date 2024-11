Calciomercato Roma, rinforzo pronto dal Milan: 4 milioni a gennaio

Calciomercato Roma, rinforzo già pronto per gennaio: 4 milioni per prelevarlo dal Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma si prepara a un mercato di gennaio che potrebbe rivelarsi cruciale per migliorare una squadra attualmente in difficoltà. Gli ultimi risultati altalenanti e gli infortuni hanno evidenziato diverse lacune nei reparti, obbligando la dirigenza a pianificare interventi mirati per rinforzare l’organico.

Tra le priorità figura la difesa, dove gli infortuni di giocatori chiave e una mancanza di alternative affidabili hanno penalizzato la squadra. Anche il centrocampo ha bisogno di maggior profondità, con un profilo fisico e di qualità che possa affiancare i titolari. Infine, il reparto offensivo richiede rinforzi, soprattutto un vice per Artem Dovbyk, che non può reggere da solo il peso dell’attacco in tutte le competizioni.

Calciomercato Roma, idea Calabria per la fascia: può partire per 4 milioni

Tra i nomi caldi per rinforzare la fascia destra, spicca quello di Davide Calabria. Il terzino del Milan sembra sempre più vicino all’addio. Dopo una stagione altalenante, culminata con una prestazione deludente in Champions League contro lo Slovan Bratislava, il futuro del capitano rossonero appare lontano da San Siro. L’errore decisivo che ha portato al pareggio avversario non è passato inosservato, e le parole del tecnico Paulo Fonseca, seppur senza riferimenti espliciti, hanno alimentato le voci di mercato.

Calabria, ormai relegato a riserva di Emerson Royal, potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025 rende probabile una cessione anticipata per un indennizzo di circa 3-4 milioni di euro. Il Galatasaray, già interessato in estate, è pronto a rilanciare, ma l’idea principale del giocatore rimane quella di restare in Serie A. La Roma, che segue Calabria da tempo, potrebbe inserirsi nella trattativa, sfruttando la necessità di un rinforzo di esperienza per la fascia destra.

A riferirlo è il giornalista di Calciomercato.it, Martin Sartorio, sulle colonne di Milanlive.it. Come da lui riportato, anche il Torino resta vigile, cercando un terzino affidabile per rinforzare la difesa. Tuttavia, la possibilità di approdare nella Capitale potrebbe risultare allettante per Calabria, soprattutto con la prospettiva di un progetto ambizioso sotto la guida di Claudio Ranieri.