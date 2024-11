Dal rossonero alla Roma, colpo di scena: svolta da 30 milioni

Con un vero e proprio colpo di coda il suo futuro è ritornato prepotentemente in discussione: ecco cosa sta succedendo

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, gli addetti ai lavori hanno cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni congeniali per rinforzare i rispettivi organici.

Ne sa qualcosa la Roma, che si proietta alla prossima campagna invernale con la volontà di rinforzare un reparto apparso incompleto in alcune zone nevralgiche. Nonostante i buoni spunti offerti nella trasferta al ‘Tottenham Stadium’, ad esempio, le corsie esterne continuano a rappresentare un nodo importante per lo scacchiere giallorosso. Le altalenanti prestazioni fornite da Celik e Saud Abdulhamid da un lato e da Zalewski dall’altra impongono serie valutazioni. Sotto questo punto di vista sorprende fino ad un certo che già da diversi mesi Ghisolfi abbia cominciato a sondare diverse soluzioni per rinforzare la corsia destra.

Calciomercato Roma, dal Brasile: la Premier ‘punta’ Wesley

Ricordiamo, però, che la Roma ha esaurito gli slot da destinare gli extra comunitari. Ragion per cui l’eventuale affondo per i diversi nomi sudamericani finiti nella lista dei desideri di Ghisolfi sarebbe da procrastinare alla prossima estate. Uno status quo che, ad esempio, potrebbe vedere i giallorossi penalizzati nella corsa a Wesley del Flamengo.

Secondo quanto evidenziato dal giornalista Julio Miguel Neto, infatti, oltre al Barcellona – disposto a mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro con cui far saltare il banco – anche un club della Premier League sarebbe pronto ad uscire allo scoperto. Dall’Inghilterra, infatti, sarebbe pronta un’offerta da 27 milioni di euro più tre di bonus per provare a convincere il Flamengo a lasciar partire Wesley. Inoltre, ai ‘Rubri Negro’ sarebbe prospettato anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Proposta che, se confermata, rischia seriamente di scompaginare le carte in tavola.