Dybala fuori, scelta anticipata di Ranieri

Tra i migliori in campo nella prima frazione contro il Tottenham, l’argentino è stato sostituito al 46′: spunta il retroscena

In campo per onor di firma a Napoli, quando mister Ranieri lo ha gettato nella mischia per gli ultimi 3 minuti più recupero di partita, Paulo Dybala si è ripreso una maglia da titolare in quel di Londra, al cospetto del temibile Tottenham.

Il fantasista argentino ha iniziato fin da subito a deliziare la platea con giocate d’alta classe. Su tutte la splendida palla dentro per Stephan El Shaarawy, messo in condizione di battere al volo per quello che sarebbe stato il vantaggio della Roma dopo l’inizio in salita determinato dal calcio di rigore di Son. Peccato che il VAR abbia rilevato un fuorigioco millimetrico del ‘Faraone’, invalidando l’assist dell’argentino.

Prima di questa perla c’era stata però la punizione pennellata sulla testa di Ndicka per l’1-1 giallorosso, e dopo ancora ci sarebbe stata una bella conclusione dal limite, dopo una serpentina personale, sulla quale il portiere avversario Forster si è superato deviando in calcio d’angolo.

Insomma, Paulo c’è. E quando la condizione fisica lo sorregge, è tutta un’altra musica per la Roma. Dopo il buon primo tempo, al rientro delle squadre in campo per la ripresa, il sudamericano è però rimasto negli spogliatoi. Una scelta, quella di Ranieri, che ha fatto discutere, ma che lo stesso tecnico ha poi spiegato ai microfoni di Sky Sport. Ma c’è dell’altro. Un retroscena che mette fine ad eventuali polemiche sull’utilizzo a mezzo servizio dell’ex Juve.

Ranieri-Dybala, dialogo continuo: il mister aveva già deciso

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ nell’edizione odierna, il colloquio intercorso tra il tecnico testaccino e il campione del mondo nella mattinata di ieri avrebbe tracciato una precisa linea sull’utilizzo del calciatore al ‘Tottenham Hotspur Stadium‘.

Pur mantenendosi coerente con una gestione scevra da condizionamenti legati alle presenze, al minutaggio, allo scattare del rinnovo automatico per la prossima stagione, il navigato allenatore non vuole disperdere il talento che ha a disposizione. Dybala rientrava titolare dopo tanto, troppo, tempo.

Inutile rischiare nuovi infortuni o affaticamento in un match giocato comunque su ritmi elevatissimi. Meglio preservarlo, facendogli intanto riassaggiare il campo per 45′. Un buon compromesso in vista dei prossimi impegni ufficiali della Roma.

In questo senso, come confermato dal quotidiano, i due avrebbero concordato un impiego part-time, con una sostituzione a fine primo tempo che di fatto sarebbe stata concordata tra tecnico e giocatore.