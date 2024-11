Il ritorno di Chiesa in Serie A: la chiamata fa saltare il banco

Federico Chiesa in Serie A, ci risiamo: le ultime clamorose notizie sul figlio d’arte

Come un leit motiv ripreso a diffondersi sin dall’inizio della fine della sessione estiva di calciomercato, il futuro di Federico Chiesa potrebbe nuovamente incrociarsi con quello dei club di Serie A che in tempi e in modi diversi hanno avviato dei contatti per capire il da farsi.

Complice una condizione fisica non ancora ottimale, l’ex esterno offensivo della Juventus sta faticando e non poco a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno dello scacchiere tattico di Arne Slot. La convocazione che ci si attendeva contro il Real Madrid alla fine non è arrivata. A prescindere dall’effettivo ritorno in campo, però, Chiesa è destinato a dover sgomitare non poco per provare a strappare il posto da titolare ad una concorrenza assolutamente agguerrita. Da qui le tante voci riguardanti il suo nuovo club, che hanno ricominciato a calamitare l’attenzione mediatica anche nelle ultime settimane.

Calciomercato Roma, futuro Chiesa: il contatto che riscrive il finale

Secondo quanto evidenziato da Sportmediaset, sarebbero due le tracce di fondo su cui lavorare in maniera osmotica. Alla volontà del Liverpool, piuttosto restio all’idea di privarsi di un calciatore per il quale è stato comunque stanziato un investimento complessivo da 12 milioni di euro più tre di bonus, si sovrappone infatti la posizione del calciatore.

Voglioso di riconquistarsi la Nazionale – ‘persa’ nelle ultime convocazioni in Nations League di Luciano Spalletti, Chiesa non rimarrebbe affatto insensibile ad una chiamata di Roma, Milan e Napoli. Sebbene fino a questo momento non si segnalino contatti concreti tra le parti, quella del possibile ritorno in Serie A del figlio d’arte è dunque una traccia da monitorare con estrema attenzione. Difficile, però, che si possano schiudere occasioni importanti a stretto giro di posta. Molto più facile, invece, che i club in questione possano lavorare ad un clamoroso Chiesa back in ottica estiva. In un senso o nell’altro, ne sapremo molto di più nel corso delle prossime settimane.