“Non ero contento”: Ranieri sale in cattedra, poi svela il cambio di Dybala

Le parole di Claudio Ranieri nel post partita di Tottenham-Roma: ecco quanto rivelato dal tecnico di Testaccio

La Roma è tornata. O almeno questo è il segnale lanciato nella notte di Londra al Tottenham Stadum, dove i giallorossi sono riusciti a strappare un punto prezioso per la classifica ma soprattutto per il morale. Mai domi anche nella ripresa, caratterizzata da molte occasioni da ambo le parti, Koné e compagni sono riusciti alla fine a centrare il gol del 2-2 grazie ad Hummels.

Del difensore tedesco e dell’atteggiamento mostrato dalla sua squadra ha parlato Claudio Ranieri che, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha subito espresso il suo punto di vista: “La squadra ha fatto una grande partita; i tifosi amano le squadre che provano a vincere, dobbiamo sempre attaccare: non voglio una squadra che si rinchiude. Contro il Napoli non ero contento anche se avevamo difeso, ma a me non piace perché dovevamo rispondere colpo su colpo. Sono stato chiaro con tutti e ho avuto buone risposte: non potevano aver dimenticato il modo con cui si gioca a calcio. Una rondine non fa primavera, dobbiamo continuare a lavorare duramente”.

Ranieri ha poi risposto alle domande relative ad Hummels e Dybala: “Mats ha un’esperienza incredibile e ancora non è al top. I tifosi saranno felici di avere in squadra il campione che era in Germania. Dybala? Si era allenato poco, un tempo era più che sufficiente. Piano piano tornerà in forma è riuscirà ad avere i 90 minuti nelle gambe. Non mi sono sentito di rischiarlo”.