Nuovo rinforzo per Ranieri: già disponibile con l’Atalanta

Nuovo rinforzo per Ranieri: in vista del match contro l’Atalanta in programma lunedì sera il tecnico spera di averlo in gruppo. La situazione

Non c’è tempo di respirare e si sapeva. Dopo l’ottimo pareggio di ieri sul campo del Tottenham, arrivato con un’ottima prestazione da parte della Roma, che nel recupero ha ripreso gli inglesi grazie a Hummels, è tempo di pensare, immediatamente, all’altro difficilissimo impegno in programma lunedì sera all’Olimpico, quando arriverà una delle squadre più forti d’Europa, l’Atalanta.

La truppa di Gasperini ha avuto due giorni di riposo in più rispetto ai giallorossi e, inoltre, ha praticamente giocato solamente 45minuti: il tempo di indirizzare la sfida contro lo Young Boys. Poi solamente gestione e riposo, quasi, per tutti. Ed è un fattore questo da tenere in assoluta considerazione. In casa Roma, invece, nel corso di queste ore si capirà soprattutto chi potrebbe scendere in campo dal primo minuto e, si spera, che Ranieri possa recuperare anche un giocatore che da inizio mese è fermo ai box.

Roma-Atalanta, si potrebbe rivedere Hermoso

Secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Tempo, Mario Hermoso spera in una convocazione in vista di lunedì. Il centrale difensivo – che potrebbe fare assai comodo – è out dall’inizio del mese di novembre a causa di un problema muscolare che ha accusato in allenamento e che lo ha messo ko per diverse partite. Nemmeno la sosta per le nazionali gli ha permesso di recuperare, ma la luce ormai si vede in fondo al tunnel.

Il recupero di Hermoso permetterebbe, nel caso, a Ranieri di decidere chi schierare in quella che, adesso, c’è la sensazione possa rimanere una difesa a tre. Mancini, Hummels e Ndicka hanno fatto bene in Inghilterra e allora non sembra ci possano essere motivi per cambiare. Avere Hermoso potrebbe dare anche un turno di riposo all’ivoriano o al tedesco: il primo perché ha giocato praticamente sempre, il secondo invece perché dopo oltre 6 mesi ha fatto una partita per intero.