Paredes al Boca, rivelazione in diretta da parte del giornalista argentino ospite in diretta sul nostro canale Twitch. Ecco tutte le sue parole

Un ospite d’eccezione nella diretta di oggi su Twitch di Asromalive.it. Infatti, in collegamento insieme al direttore Daniele Trecca, Francesco Del Vecchio e Angelo Papi c’è stato il giornalista di Diario Olé Maxi Friggieri. Che, ovviamente, ha parlato del futuro di Dybala e soprattutto di quello di Paredes, accostato con molta insistenza al Boca Juniors nel corso di queste ultime settimane.

Prima, però, Friggieri, che è un tifoso della Roma, ha spiegato qual è il motivo per il quale tifa per i colori giallorossi: “Ho scoperto Totti e mi sono innamorato di lui, e poi ci sono stati gli arrivi di Batistuta e Samuel” ha svelato. E poi si è soffermato, prima di parlare di calciomercato, anche sul momento attuale dei giallorossi: “Non mi piace criticare i giocatore, ma è da poco che ho un cattivo sentimento su Cristante. Non mi spiego come ogni allenatore lo metta in campo, se la Roma deve rinascere deve farlo anche rinunciando ai soliti volti. Paredes ha dimostrato che può essere il padrone del gioco, ieri ha fatto una partita di grande livello. Sappiamo che avrà due, tre o quattro anno di carriera al massimo ma ha dimostrato di poter prendere in mano il centrocampo della Roma”.

Paredes al Boca: “Nessun accordo verbale”

“Sono sicuro anche se non ho le prove, che il Boca ci proverà già a gennaio, perché il Boca ha subito un altro duro colpo in Coppa d’Argentina e Riquelme ha bisogno di figure e personaggi importanti come Paredes per ridare fiducia dopo questi momenti difficili. Il Boca userà la carta del mondiale per club per convincerlo e spera di qualificarsi per la Libertadores, anche se attualmente non è in zona”. “Molto più difficile – ha detto ancora – vedere Dybala al Boca. Le parole di Oriana sono arrivate all’interno di un programma streaming molto informale, durante chiacchierate sul tifo del padre. Qui lo sanno tutti che Paulo tifa Boca. Anche se Riquelme, ribadisco, deve cercare questo tipo di talenti da affiancare a Cavani. Oriana vorrebbe però tornare a vivere a Buenos Aires”. Una suggestione più che una trattativa reale, al momento.

“Credevo che Retegui arrivasse alla Roma quando era con Totti” ha detto ancora il giornalista, che poi ha detto pure questo: “Non c’è nessun accordo per Paredes e il Boca, nemmeno verbale. Però ogni volta che viene in Argentina va a visitare la Bombonera, il pressing di Riquelme è costante e spera di riuscire ad avere successo come già accaduto con Cavani e Roco” ha confermato Friggieri. Infine battuta su DDR: “Credo che De Rossi – che ha un passato al Boca, come ricordiamo tutti – e vederlo sulla panchina della Roma o del Boca è uguale. Credo che abbia due rivincite da togliersi, sia qui che a Roma. Ma in futuro per me sarebbe la stessa gioia.