Addio Milan da 40 milioni. Il mercato di gennaio si avvicina e a Milanello sta prendendo forma il piano di rafforzamento dei rossoneri.

Il Milan sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi. Più bassi che alti se è vero, come è vero, che il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, in più di qualche occasione è stato messo in discussione e per almeno un paio di volte sembrava stesse già varcando i cancelli di Milanello.

In campionato la formazione rossonera occupa la settima posizione, seppur all’interno di una classifica di Serie A ‘cortissima’ come mai in questa stagione. Ma sempre di settimo posto si tratta. La proprietà americana non è esattamente soddisfatta di questa prima parte di stagione e se, al momento, la panchina di Paulo Fonseca non sembra correre eccessivi rischi, si pensa a come poter intervenire nell’ormai prossima sessione di mercato invernale.

In casa Milan vi saranno movimenti importanti.

Gennaio ed il mercato che verrà in casa Milan. La dirigenza rossonera sta valutando nuovi ingressi per i quali, però, occorre adeguata copertura economica.

Il nuovo corso milanista parla chiaro, i conti in ordine prima di tutto. Il mercato del Milan potrebbe prendere il via attraverso una dolorosa, quanto inevitabile cessione. Il centrocampista olandese, Tijjani Reijnders, classe 1998, è prospetto che ha conquistato Pep Guardiola ed il suo Manchester City. La cessione del talento orange potrebbe rappresentare uno di momenti topici della prossima sessione di gennaio. Operazione che potrebbe portare nelle casse del Milan una cifra attorno ai 40 milioni di euro.

Il Milan, però, avrebbe già pronto il sostituto del gioiello olandese. Ne è fermamente convinto il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che su X ha pubblicato un post che annuncia come: “l’interessamento del Milan per Ricci è molto concreto. Operazione praticamente definita col Torino“. I granata sostituirebbero Ricci con Prati del Cagliari. A Milanello le grandi manovre in vista del prossimo mercato sono ufficialmente avviate. Non resta che attendere l’arrivo del 2 gennaio 2025.