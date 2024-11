Addio Milan e rinascita a Roma: ha svelato il suo segreto

Addio Milan e rinascita Roma. In un’intervista ha svelato quello che fino al momento è stato il suo segreto. Ecco cosa ha detto

Dal Milan alla Roma per quella che è stata una vera e propria rinascita. Da Milano a Roma per un cambio di vita totale, in una città diversa, e per ritrovare quel sorriso che le mancava da diverso tempo.

Ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport Valentina Giacinti: la numero 9 delle giallorosse adesso è in ritiro con la nazionale di Soncin in vista dell’ultimo impegno dell’anno in azzurro, un’amichevole in Germania che è inserita nella preparazione all’Europeo in Svizzera della prossima estate. E ha parlato ovviamente anche della situazione del club: la Roma in questo momento insegue la Juventus. “Sono favorite, ma lo scudetto sul petto ce l’abbiamo noi e ce lo sfileranno difficilmente“. Sono sette i punti di distacco tra le bianconere e le giallorosse, ma ci sono 3 scontri diretti da qui alla fine della stagione che possono fare la differenza.

Addio Milan e rinascita Roma: le parole di Giacinti

Valentina Giacinti ha pure parlato del derby: “Mi esaltano – ha detto – ne faccio una questione di appartenenza. Se a Milano per me c’era solo il Milan, a Roma c’è solo la Roma“. Lei, l’ultimo derby contro la Lazio, lo ha deciso con un diagonale preciso che prima ha baciato il palo e poi si è infilato in porta. Il gol del momentaneo due a zero che di fatto ha chiuso la questione.

Ma c’è stato un momento nel quale, quando era al Milan, che Giacinti ha pensato al ritiro: “Nell’ultimo periodo stavo male, uscivo dal campo e mi dicevo che non avevo imparato nulla. Non trovano nessun senso così ho chiesto la cessione e sono andata alla Fiorentina dove ho fatto altri sei mesi brutti. Mi sono affidata a un mental coach per uscirne, vedevo tutto nero. Finché la Roma mi ha salvata. Sono rinata grazie alla felicità di chi mi circondava”.