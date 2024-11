Calciomercato Roma, firma imminente: l’Arabia è solo un ricordo

Manca solo l’annuncio definitivo ma le parti sono sempre più vicine a chiudere la trattativa: cosa cambia per la Roma

Benché la prestazione fornita al Tottenham Stadium abbia rappresentato un segnale importante per il percorso di crescita della Roma, il lavoro per i giallorossi e per il tecnico Claudio Ranieri non è affatto finito. Anche in campionato servirà ritrovare gioco e (soprattutto) punti pesanti, per dare la sterzata definitiva ad una classifica che inizia a farsi scivolosa.

La sfida contro l’Atalanta, sotto questo punto di vista, potrebbe configurarsi come un autentico spartiacque. A tal proposito, ricordiamo che gli orobici stanno vivendo un periodo di forma assolutamente esaltante, trovando continuità di gioco e risultati anche grazie ad una spiccata propensione ad arrivare con continuità sulle corsie esterne. Un tema, quest’ultimo, che anche la Roma potrebbe trovarsi ad affrontare sin da subito, visto che Ghisolfi sta provando a capire i margini per portare in giallorosso un nuovo esterno. A meno di clamorosi colpi di scena, però, le mosse della Roma non dovrebbero portare i giallorossi nelle condizioni di affondare il colpo per Ola Aina.

Calciomercato Roma, niente Arabia: Ola Aina rinnova con il Nottingham Forest

Secondo quanto riferito da Tbr Football, infatti, il Nottingham Forest sarebbe ormai ad un passo dal trovare l’accordo con l’ex esterno del Torino, che nei prossimi giorni dovrebbe apporre la sua firma al contratto in scadenza nel 2025.

Inizialmente propenso ad aspettare il nuovo anno per valutare con attenzione eventuali sviluppi, il classe ’96 è pronto a dire sì alla proposta avanzata dal Nottingham Forest, il cui pressing sta per portare alla fumata bianca definitiva. Sventati – dunque – gli assalti dei diversi club sauditi che, in tempi e in modi diversi hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione. Ola Aina – protagonista di una prima parte di stagione assolutamente esaltante – è pronto a prolungare la sua esperienza in Premier League: Roma avvisata.