Mendes fa felice la Juve: scambio con lo scarto e problema risolto

Importante svolta di mercato per il club bianconero: il potente agente portoghese potrebbe essere decisivo per la chiusura del colpo

Quante volte, nel corso degli ultimi anni, si è detto che più che con i club, rappresentati dai vari Dg o Ds che siano, è importante intrattenere ottimi apporti diplomatici con gli agenti, i procuratori, coloro che ormai indirizzano e condizionano sempre di più il buon esito di un affare di mercato.

Alle volte l’ingombrante presenza di coloro che rappresentano- o dovrebbero farlo – gli interessi del calciatore, possono risultare perfino elementi di disturbo nella chiusura di una trattativa. Emblematici, in tal senso, i clamorosi casi legati alla mancata firma di Lazar Samardzic con l’Inter e di Mehdi Taremi col Milan nel mercato estivo del 2023.

Il più delle volte però, soprattutto quando già si sono poste le basi di una proficua collaborazione nei mesi scorsi, il contributo dell’agente può risultare decisivo in positivo. Prova tangibile ne è stata, nella storia della Juve, il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo, orchestrato abilmente dal super procuratore Jorge Mendes, vero e proprio regista dell’operazione.

Lo stesso Mendes, da sempre in ottimi rapporti con la Juve, che ha agevolato il passaggio di Francisco Conceiçao alla ‘Vecchia Signora’ giusto qualche mese fa. Lo stesso 58enne portoghese potrebbe ora, in vista del mercato di gennaio, fare un altro ‘regalo’ al club bianconero. Ma andiamo con ordine.

Scambio con Arthur e Motta accontentato: Giuntoli gongola

Già da tempo a caccia di un difensore centrale che possa sopperire alle lunghe assenze di Gleison Bremer – che ha sostanzialmente chiuso anzitempo la stagione – e di Juan Cabal, Cristiano Giuntoli sta concentrando i suoi sforzi su Antonio Silva, il classe 2003 prodotto delle giovanili del Benfica e prospetto di sicuro valore.

Tre panchine consecutive in campionato, alle quali si è aggiunta l’esclusione, sempre per scelta tecnica, nell’ultimo match di Champions dei lusitani sul campo del Monaco, hanno fatto però storcere la bocca al ragazzo, che reclama più spazio in campo, e al suo agente. L’onnipresente Mendes.

Approfittando della trattativa ornai in stato avanzato per il passaggio di Arthur Melo dal club bianconero al Benfica – l’esubero di Thiago Motta potrebbe partire in direzione Lisbona per 5 milioni di euro – la sinergia tra l’ex Ds del Napoli e l’influente agente potrebbe trovare un margine di manovra inaspettato.

Col Benfica ‘ammorbidito’ dall’arrivo, a prezzo di favore, dell’ex viola, la questione Antonio Silva potrebbe volgere a favore della Juve. Come riportato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ nella sua edizione odierna, la strategia di un prestito oneroso con diritto di riscatto potrebbe trovare il beneplacito della società lusitana. Che a sua volta non può ignorare il pressing di Mendes per la chiusura di un affare che accontenterebbe il suo assistito, scontento per la piega che sta prendendo il suo minutaggio in stagione.