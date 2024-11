Roma-Atalanta, recupero UFFICIALE: le ultime da Trigoria

Emergono novità direttamente da Trigoria, dove l’odierna sessione di allenamento ha fornito nuovi importanti segnali a Sir Claudio

In seguito all’inaspettata prestazione compiuta dalla Roma di Ranieri a Londra, possiamo di certo affermare che tra le fila della tifoseria capitolina stia andando a scemare quel perpetuo sentimento di rassegnazione che in un primo momento sembrava aver resistito anche all’approdo di Sir Claudio nella città eterna.

I tifosi della Roma non aspettano di certo di affrontare l’Atalanta di Gasperini uscendo indenni dall’Olimpico, ma è indubbio che le piacevoli sensazioni provate nella sfida con il Tottenham abbiano rincuorato una tifoseria a dir poco provata da uno degli inizi di stagione più negativi della storia della Roma.

L’eroe di Leicester, nel corso della conferenza stampa conclusasi poco fa, ci ha tenuto a specificare che quanto avvenuto a Napoli in termini tattici non era affatto quanto aveva richiesto ai propri calciatori, i quali hanno tenuto fede alle richieste del mister di Testaccio a partire dal match con gli inglesi.

“Se gli avversari fanno un’azione, noi dobbiamo rispondere con un’altra. Io voglio un calcio in cui tutte e due le squadre tentano di segnare”… Dichiarazioni piuttosto importanti per comprendere con maggior consapevolezza il percorso di guarigione inaugurato dal tecnico classe 1960. Intanto, a poco più di due giorni dal match con la collaudata macchina offensiva di Gasperini, giungono aggiornamenti di rilievo dalla sessione di allenamento svoltasi a Trigoria nel corso delle ultime ore.

Ranieri recupera Shomurodov: è tornato in gruppo

Se dovessimo compiere una previsione tattica della partita di lunedì sera ascoltando le dichiarazioni di Ranieri dovremmo pensare che la Roma non si farà intimidire dalla qualità e la frizzantezza della proposta offensiva dei bergamaschi, soprattutto considerando che l’Atalanta, a livello tattico, assomiglia certamente più al Tottenham di Postecoglu che al Napoli di Antonio Conte. Questo non vuol dire che la Roma avrà maggiori possibilità rispetto alla gara con il Napoli, ma certamente che lo spettacolo ne gioverà.

Mentre i tifosi giallorossi si augurano che Paulo Dybala potrà partecipare alla sfida con l’Atalanta, sono giunte notizie rincuoranti sia sulla Joya, che su Eldor Shomurodov, tornato definitivamente in gruppo dopo lo stop causato da un infortunio muscolare rimediato in nazionale. Sir Claudio potrà dunque godere di una scelta più ampia, soprattutto a partita in corso.